Les Républicains : psychodrame autour de la succession de Baroin à l'AMF

L'association des maires de France est réunie pour son congrès à Paris. C'est ce 16 et 17 novembre que va se jouer la succession de François Baroin à la tête de l'AMF et il y a un peu de tension à droite...



Imaginez les Tontons flingueurs de la Côte d'Azur... Un nouvel épisode des Feux de la droite en PACA après des régionales tumultueuses. David Lisnard, le maire LR de Cannes choisi par François Baroin pour lui succéder, ne peut pas compter sur toute sa famille politique. Renaud Muselier le président de la région, LR lui aussi, s'est fendu d'une lettre aux maires. Il appelle à voter contre "le maire de Cannes, qui, du haut de son tapis rouge, niché dans son Palais des festivals, ne pourra jamais comprendre ce que vous vivez au quotidien dans vos territoires". C'est brutal...



Pourquoi tant de haine ? Le péché originel du Cannois : ne pas avoir soutenu Renaud Muselier aux régionales face à la menace RN... Mais pourquoi David Lisnard ne l'avait pas soutenu ? Parce que le président sortant avait fait alliance avec les macronistes. Souvenez-vous du psychodrame au printemps dernier... "Muselier est toujours aussi honnête et élégant, c'est dingue", ironise le camp Lisnard et voilà Éric Ciotti qui demande, pour la 156e fois environ, à Muselier de quitter LR, lui le "petit télégraphiste de Macron".



Renaud Muselier soutient donc le rival de David Lisnard pour l'AMF : Philippe Laurent, le maire UDI de Sceaux, qui a sur sa liste des maires Macron-compatibles... Le vote électronique ferme à 15h demain et difficile de prédire le résultat. "La droite a raison d'avoir les pétoches", assure un ministre, officieusement... car, officiellement, pas question de laisser croire que l'exécutif a un candidat préféré... même si un autre ministre confie avoir "adoré" la lettre de Muselier

Les maires des grandes villes veulent se faire entendre

Les maires de l'association "France urbaine", qui pèse 30 millions d'habitants, tiendront des Assises de la sécurité au Creusot le 3 mars, à un mois du premier tour. Ils feront des propositions sur la police municipale, la relation à la justice, la lutte contre les violences... Tous les candidats à la présidentielle pourront piocher dedans, de Lutte ouvrière au Rassemblement national en passant par Anne Hidalgo qui est aussi vice-présidente de France urbaine car maire de Paris.

La candidate pourra s'inspirer des idées de la maire. Mais elle n'ira aux Assises du Creusot que si tous les autres prétendants pour l'Élysée sont invités. Chez les maires des grandes villes, vous avez du pro-Hidalgo, du pro-Macron, du pro-Jadot, et du pro-LR. Pas question de donner l'impression que France urbaine déroule le tapis rouge au PS.

Le chiffre du jour

132.000. C'est le nombre d'adhérents LR au dernier pointage le 15 novembre 2021, selon nos informations. Fermeture des inscriptions pour voter au congrès à 23h59 le 16 novembre.