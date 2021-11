Pourquoi Jean-Michel Blanquer veut renforcer l'enseignement du grec et du latin

"Je suis convaincu que nous devons proposer l'apprentissage des langues anciennes à davantage d'élèves." À l'occasion de la première journée européenne des Langues et Culture de l'Antiquité, Jean-Michel Blanquer s'est exprimé sur sa volonté de renforcer l'enseignement du grec et du latin dans les collèges et lycées.

Cela permettrait de "raffermir les liens entre cet enseignement et les autres disciplines pour en montrer la richesse et les apports", a-t-il déclaré au Point. Ce mardi, il co-signe avec les ministres de l'éducation grec, italien et chypriote une déclaration visant à renforcer la coopération européenne autour du latin et du grec ancien. Ils s'engagent à développer les "partenariats multilatéraux" et les "mobilités d'élèves ou de professeurs" pour "créer une dynamique globale autour de projets communs".

Combattre le "wokisme"

Jean-Michel Blanquer prend alors à contre pied la culture "woke" qui considère que la culture antique reposait sur l'esclavagisme et le racisme. En juin dernier, l'Université de Princeton aux États-Unis avait décidé que le grec et le latin ne seraient plus obligatoires en lettres classiques.

Le ministre de l'Éducation s'indigne face à cette idéologie. "Je trouve de telles interprétations absolument sidérantes : plaquer des catégories et une vision du monde contemporaines sur des écrits de deux millénaires est d'une absurdité abyssale", a-t-il confié.

En octobre, à l'occasion de la création du think-tank sur les "valeurs de la République", il avait d'ailleurs alerté dans Le Monde sur une "doctrine" qui "fragmente et divise".

C'est pourquoi, Jean-Michel Blanquer compte créer, avant "la fin de l'année civile 2021", un Conseil supérieur des langues pour "réfléchir aux possibilités d'améliorer l'apprentissage des langues, anciennes, vivantes étrangères et régionales".