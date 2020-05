Patrick et Isabelle Balkany risquent-ils d'aller en prison ?

publié le 27/05/2020 à 09:17

Date importante ce mercredi 27 mai dans l'affaire Balkany : la cour d'appel de Paris doit rendre sa décision dans le volet blanchiment de l'affaire. À l'audience avant le confinement, le parquet avait requis 4 ans de prison pour Patrick Balkany et 4 dont deux avec sursis pour son épouse. Ni l'un ni l'autre ne devraient vraisemblablement aller derrière les barreaux.

Si les époux Balkany ne se pourvoient pas en cassation, c'est un juge d'application des peines qui devrait se pencher sur leur cas. Les arguments sont assez nombreux pour ne pas les envoyer en prison, surtout en ces temps de coronavirus où le mot d'ordre est d'éviter de remplir les cellules. Il y a d'abord leur âge : Isabelle Blakany a 72 ans, lui les aura au mois d'août, hors le principe est de ne pas maintenir en détention les personnes de plus de 70 ans.

Il y a aussi leur état de santé, fragile pour tous les deux. Patrick Balkany a passé 5 mois en prison et la cour d'appel a ordonné sa remise en liberté en février dernier, après des rapports médicaux inquiétants. L'ancien maire de Levallois-Perret souffre du dos et une maladie grave de l'intestin et n'a pas pu être opéré comme prévu selon son avocat. Quant à son épouse, elle a échappé à l’incarcération en raison de sa santé fragile et a été hospitalisée au début du mois de mai, 10 jours en réanimation pour une pneumonie.