publié le 22/06/2020 à 12:03

Ce sont des images de Patrick Palkany que l'on n'attendait pas. Alors que la cour d’appel de Paris a autorisé, le 12 février dernier, la mise en liberté pour raisons de santé de l'ancien maire de Levallois-Perret, il a été filmé ce dimanche 21 juin en train de danser lors de la Fête de la musique dans la commune des Hauts-de-Seine.

Des images qui n'ont pas manqué de susciter l'indignation des internautes, puisque la cour de Paris avait estimé, pour motiver sa libération, que la dégradation de l’état de santé de Patrick Balkany était "difficilement compatible avec la détention". Il avait pour rappel été incarcéré le 13 septembre 2019 après sa condamnation pour fraude fiscale, puis pour blanchiment aggravé.

Il semble pourtant avoir retrouvé ses capacités physiques sur les vidéos prises par les passants de Levallois-Perret. On voit l'ancien élu se déhancher sur Djomb, le tube de Bosh. En pull rose et très souriant, on le voit en effet esquisser quelques pas de danse. Un moment dont il ne se semble pas se cacher puisqu'il a lui-même posté la séquence sur son compte Instagram avec en légende : "Très bon moment #fetedelamusique".

Dans une autre vidéo publiée sur le compte Facebook d'Isabelle Balkany, on voit également le couple profiter de la Fête de la musique et danser au son des Black Eyed Peas. Elle ne manque pas de critiquer l'organisation de la Fête de la musique par l'équipe municipale sortante de Levallois-Perret dans son post, mais elle se réjouit malgré tout de s'être "dégourdi les gambettes" avec son époux.

Un enthousiasme que ne partagent pas les internautes puisque l'un d'entre eux a tweeté la vidéo du maire déchu de Levallois avec pour message : "Quand tu devrais être en prison mais que tu as fête de la musique". Patrick et Isabelle Balkany ont en effet été condamnés en mai dernier à cinq et quatre ans de prison par la cour d'appel de Paris pour blanchiment aggravé de fraude fiscale.