publié le 20/09/2020 à 18:58

Des pluies diluviennes se sont abattues sur le département du Gard, samedi 19 septembre. Météo France avait placé le département en vigilance rouge. Plusieurs rivières sont sorties de leur lit, et les dégât sont nombreux. Samedi soir, environ 1 600 foyers étaient encore privés d'électricité.

Ce dimanche 20 septembre, la situation revient progressivement à la normale, mais deux personnes sont encore portées disparues. Il s'agit d'un homme et d'une femme d'une soixantaine d'années. Le premier faisait un trail, de la course en montagne, dans le secteur de Pont d'Hérault.

On est sans nouvelle de lui depuis samedi, il a été déclaré porté disparu ce dimanche matin. La deuxième, une aide-soignante de 64 ans était au volant de sa voiture lorsque le véhicule a été emportée par l'Hérault en crue. Elle est toujours recherchée depuis samedi.

Les recherches devraient durer "plusieurs jours"

"Nous avons deux opérations de recherche qui sont en cours dans le département du Gard. Une dame d'environ 65 ans qui était dans son véhicule et qui a été emportée par les eaux. On a localisé son véhicule mais la personne reste introuvable" explique le capitaine des sapeurs pompiers du Gard, Ludovic Billat. La "deuxième opération de recherche qui concerne un homme dont on est sans nouvelle depuis hier midi. Les recherches sont menées par des équipes de sapeurs pompiers au sol" a précisé le capitaine des sapeurs pompiers du Gard .

Les recherches se poursuivent donc, mais les pompiers sont confrontés à un problème : "le problème que l'on a, c'est que les moyens de communication téléphonique et radio sont impactés" a-t-il ajouté. Et ce n'est pas tout, "concomitamment à ces opérations de recherche (...) d'autres actions" sont menées comme "rétablir les axes de circulation, de manière à ce que l'ensemble des services puissent accéder aux zones sinistrés" a détaillé le pompier.

Et les opérations sont loin d'être terminées : 'On a une partie du dispositif qui sera suspendu cette nuit et des opérations qui reprendront dès le levé du jour demain matin. C'est une opération qui va durer plusieurs jours" a conclut Ludovic Billat. Les ministres Gerald Darmanin et Barbara Pompili se rendront sur place ce dimanche soir.

