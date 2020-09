Intempéries : Météo France place 3 départements en vigilance orange

publié le 19/09/2020 à 07:39

Météo France a placé 3 départements en vigilance orange pour orages et pluie-inondation ce samedi 19 septembre. Il s'agit du Gard (30) de l'Hérault (34) et de la Lozère (48).

Ce samedi, des pulsations orageuses vont se succéder d'abord sur l'Hérault puis gagner le Gard et la Lozère. Sur les massifs Cévenols, les cumuls vont vite devenir importants, de l'ordre de 200 mm (d'ici la nuit de samedi à dimanche) sans doute ponctuellement plus, avec des intensités pouvant monter temporairement et localement jusque 40/50 mm/h.

En plaine, des orages ponctuellement forts pourront également se produire, accompagnés de grêle et de fortes rafales de vent. Les cumuls de précipitations pourront y être importants avec de 50 à 80 mm tombant en quelques heures.

À noter qu'une vaste partie du territoire est également placée en vigilance "jaune" pour les orages. De l'Occitanie jusqu'à la Bretagne des orages ponctuellement forts seront également possibles aujourd’hui, avec de la grêle, de fortes rafales de vent et de forts cumuls de pluies en peu de temps.