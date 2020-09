publié le 07/09/2020 à 07:37

Deux pompiers du Nord ont été placés en quatorzaine. Ils ont été victimes d'une agression dimanche 6 septembre à Dunkerque alors qu'ils intervenaient dans une bagarre au sein d'une supérette. Deux personnes ont été blessées. L'une des victimes a ensuite craché au visage d'un pompier après lui avoir enlevé son masque.



Le capitaine Aurelien Maret, chef du centre des pompiers de Dunkerque, qualifie cet événement d'agression gratuite. "C'est une agression supplémentaire et c'est une agression de trop. Il n'y a aucune raison valable, d'où l'incompréhension," déclare-t-il.

Le capitaine affirme pourtant que la situation n'est pas plus tendue que d'habitude et qu'ils ont les moyens de se défendre face à la Covid. "Les sapeurs pompiers ont quand même pris soin de lui. On ne s'est pas engagés chez les sapeurs pompiers pour se faire agresser," martèle Aurélien Maret, pour qui cet événement est inadmissible.

"La victime n'a pas fait que cracher sur les pompiers, elle a porté des coups, un coup de poing et un coup de pied aux deux pompiers qui la soignait. Aujourd'hui mes deux collègues sont choqués, forcément. Ils sont en arrêt de travail. Ils ont été placés en quatorzaine jusqu'à ce qu'ils puissent faire des tests Covid," déplore le capitaine.

