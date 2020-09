Un homme tentant d'évacuer l'eau et la boue qui se sont infiltrées dans les habitations et les commerces dans le Gard après les violentes intempéries samedi 19 septembre

Un homme tentant d'évacuer l'eau et la boue qui se sont infiltrées dans les habitations et les commerces dans le Gard après les violentes intempéries samedi 19 septembre Crédits : NICOLAS TUCAT / AFP | Date :

publié le 20/09/2020 à 08:48

Des pluies diluviennes se sont abattues dans les Cévennes et une personne est portée disparue dans le Gard, département placé en vigilance rouge samedi 19 septembre. Météo France met en garde contre une deuxième vague en soirée. Plusieurs communes procédant à des évacuations.

Plusieurs rivières sont sorties de leur lit causant de très nombreux dégâts. À Anduze, par exemple, les eaux du Gardon sont montées de 6 mètres en deux heures. 650 sauveteurs sont mobilisés. Quelque 1.600 foyers étaient encore privés d’électricité samedi 19 septembre au soir. Certaines routes départementales sont toujours bloquées ce matin.

Le commandant Eric Agrinier des pompiers du Gard a fait le point au micro de RTL : "On a deux secteurs très impactés : la Vallée Borgne où 10 sauvetages ont été effectués, et l'autre secteur c'est Le Vigan avec 200 personnes déplacées. Et puis on a beaucoup d'infrastructures dégradées comme des ponts et des lignes de téléphone".

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé qu'il se rendrait ce dimanche après-midi dans le Gard. 3 départements restent placés en vigilance orange par Météo France. Il s'agit de l'Hérault, du Var et des Alpes-Maritimes.