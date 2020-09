publié le 20/09/2020 à 08:27

Un épisode cévenol d'une rare intensité a frappé le Sud-Est samedi 19 septembre. Il est tombé jusqu'à 450 millimètres en deux heures par endroits forçant les autorités à mettre plusieurs centaines de personnes en sécurité. Une femme est toujours portée disparue, sa voiture emportée par l'Hérault en crue. À Anduze, par exemple, les eaux du Gardon sont montées de 6 mètres en deux heures. 650 sauveteurs sont mobilisés. Quelque 1.600 foyers étaient encore privés d’électricité samedi 19 septembre au soir.

Le commandant Eric Agrinier des pompiers du Gard fait le point : "On a deux secteurs très impactés : la Vallée Borgne où 10 sauvetages ont été effectués, et l'autre secteur c'est Le Vigan avec 200 personnes déplacées. Et puis on a beaucoup d'infrastructures dégradées comme des ponts et des lignes de téléphone".

Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, sont attendus ce dimanche après-midi dans le département du Gard. L'Hérault, le Var et les Alpes-Maritimes sont toujours placés en vigilance orange crues et orages.

A écouter également dans ce journal

Grippe - Dans le JDD, 75 députés appellent dans une tribune à se faire vacciner massivement contre la grippe. Le député LaREM Julien Borowczyk est à l'origine du texte qui demande notamment aux mutuelles d'offrir la prise en charge du vaccin cette année.

Présidentielle 2022 - Xavier Bertrand pourrait être candidat à l'élection présidentielle. Dans un entretien au Parisien, le président (ex-LR) de la région des Hauts-de-France, affirme que "si Emmanuel Macron était de droite, il aurait fait de la sécurité des Français une priorité".



États-Unis - Une enveloppe contenant de la ricine, un poison très puissant, a été interceptée à la Maison Blanche avant d'atteindre le président Donald Trump. Selon les enquêteurs, elle proviendrait du Canada.

Tour de France 2020 - Le jeune slovène Tadej Pocagar a remporté l'épreuve du contre-la-montre, samedi 19 septembre. Il a repoussé à plus d'une minute l'ancien leadeur, Primož Roglič, s'emparant ainsi du maillot jaune. Le Slovène de 21 ans, devrait remporter le Tour de France à l'issue de la dernière étape entre Mantes-la-Jolie et Paris, dimanche 20 septembre.