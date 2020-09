Tour de France : qui est Tadej Pogačar, le vainqueur de l'avant-dernière épreuve ?

et AFP

publié le 19/09/2020 à 23:12

Après le Français Henri Cornet, qui avait remporté l'épreuve sur tapis vert en 1904, Tadej Pogačar devrait, avec la manière, devenir le deuxième plus jeune vainqueur du Tour de France. Le jeune homme n'a plus qu'à dérouler dimanche sur les 122 kilomètres qui séparent Mantes-la-Jolie des Champs-Elysées.

Ce pourrait être l'une des plus surprenantes victoires de l'histoire du Tour, tant par le scénario imprévu que par le résultat final au vu du profil du jeune homme, l'un des benjamins de la compétition. C'est en effet la première fois que Pogačar participe au Tour de France.

L'espoir du cyclisme slovène, membre de l'équipe UAE Emirates, avait auparavant déjà fait montre de ses grandes qualités. En 2016, il avait remporté le Giro Della Lunigiana avant de confirmer son gros potentiel lors des années suivantes.

C'est surtout l'année dernière que le natif de Klanec s'est pleinement révélé, en remportant le Tour de l'Algarve et celui de Californie, devenant ainsi le plus jeune vainqueur d'une course par étapes du WorldTour.

Alors qu'il fêtera lundi son vingt-deuxième anniversaire, Tadej Pogačar a déjà tout d'une future légende. Il a remporté trois étapes au cours de ce Tour de France, en plus de la victoire finale qui devrait être sienne dimanche. Malgré cela, le jeune homme demeure discret et modeste.

"Les choses vont changer mais je veux rester le même, m'entraîner et courir avec le même état d'esprit [...] Je suis juste un gamin de Slovénie avec deux sœurs et un frère. J'aime m'amuser, apprécier la vie dans ses petites choses", a-t-il affirmé en conférence de presse après sa victoire.