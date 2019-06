publié le 25/06/2019 à 06:32

Le mercure a continué de grimper ce mardi sur une grande partie de la France, à deux jours du pic attendu de la canicule. Quelque 65 départements sont placés en vigilance orange par Météo France, de Paris au Centre, de l'Auvergne à la Bourgogne et l'Alsace, en basse et moyenne vallée du Rhône.

Si les habitants sont à la recherche d'astuces pour s'éloigner de la chaleur, c'est le branle-bas de combat du côté des pouvoirs publics, toujours traumatisés par la canicule de 2003 qui avait causé la mort d'environ 20.000 personnes. Emmanuel Macron, a assuré que "tout le gouvernement" était mobilisé pour y faire face.

Les épreuves du brevet des collèges, qui devaient avoir lieu jeudi et vendredi, sont reportées en début de semaine prochaine dans toute la France métropolitaine, a annoncé le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer. La circulation différenciée sera instaurée à Lyon et Villeurbanne à partir de mercredi matin, mais aussi à Paris et dans sa petite ceinture.

Revivez l'évolution du deuxième jour de canicule :

22h - Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce direct sur la journée du 25 juin 2019.



21h05 - Les préfectures se mobilisent en Centre-Val-de-Loire. En Indre-et-Loire, une réunion s'est tenue cet après-midi pour coordonner l'action des services de l'État et des collectivités, selon la préfecture, tandis que dans l'Indre, une trentaine d'appels ont été passés par l'adjointe au maire de Neuvy-Saint-Sépulchre pour s'assurer que les habitants de 80 ans et plus se sentent bien.



20h35 - La circulation différenciée sera également mise en place à Lyon et Villeurbanne mercredi 26 juin, selon un arrêté de la préfecture du Rhône. À partir de mercredi matin 06h00, les véhicules qui ne disposent pas de vignettes Crit'Air de classe "zéro émission", classe 1 ou classe 2 ne pourront pas circuler sur les deux villes, hormis certaines voiries comme le périphérique nord et les autoroutes A6, A7 et A42.



20h08 - Dans la continuité du report du brevet des collèges, plusieurs écoles d'Essonne fermeront leurs portes jeudi 27 et vendredi 28 juin, au plus fort de la canicule. Une conséquence de l'activation du niveau 3 du plan canicule dans le département. La préfecture a mis en ligne une liste évolutive des 51 établissements scolaires concernés. Quelques 179 établissements seront ouverts, mais les cours n'y seront pas assurés, ajoute Le Parisien.



19h50 - La Poste se mobilise aux côtés des collectivités pour cette canicule, en proposant des visites gratuites de prévention effectuées par les facteurs chez les personnes isolées, annonce le Groupe La Poste Aura dans un communiqué.



19h04 - Nombre sont ceux qui estiment que "les Français se plaignent beaucoup", voire trop. Nos confrères du Figaro vous proposent de revivre l'épisode caniculaire de l'été 1911, deux mois de fortes chaleurs sans climatiseurs, jusqu'à 37.7 °C à Paris, qui avaient fait "pas moins de 40.000 morts" en France, dont une majorité d'enfants.



18h20 - Selon Météo France, la vague de chaleur devrait se poursuivre et s'accentuer ce mercredi 26 juin. La barre des 40°C sera atteinte du Périgord aux vallées alpines jusqu'en basse vallée du Rhône, précise le service.



17h50 - La circulation différenciée va être mise en place dès mercredi 26 juin dans Paris et sa banlieue. Seuls les véhicules munis d'une vignette Crit'Air de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler.



17h05 - À Mulhouse, les Ehpad renforcent leur prise en charge des personnes âgées face aux fortes températures. Dans une maison de retraite, du personnel supplémentaire est recruté pour hydrater les pensionnaires, rapporte France Bleu.



16h39 - Tandis que la France suffoque, la ville de Lisieux dans le Calvados subit les conséquences d'orages survenus dans la nuit de lundi à mardi 25 juin. Des inondations et coulées de boue ont causé de graves dégâts et nécessité l'évacuation d'une centaine d'habitations dans la commune.



16h00 - Météo France place 65 départements en vigilance orange, soit 12 départements supplémentaires que lundi 24 juin. La vigilance orange pour cet épisode s'étend ainsi vers le sud et vers l'ouest du pays. Sont concernés ; les Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Aveyron, Haute-Garonne, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vaucluse, qui rejoignent la vigilance déjà en cours pour l’île-de-France, le Grand-Est, la Bourgogne-Franche-Comté et le Centre-Val-de-Loire.

15h50 - Le record de température du jour a été battu cet après-midi à Carpentras : 38.8°C, selon la Chaîne Météo. Demain, Météo France prévoit jusqu'à 40 degrés localement.

15h12 - C'est en Normandie qu'il fera le moins chaud de la semaine, avec des températures ne grimpant pas au dessus de 27 degrés. Comme le précise France 3 Normandie, le climat devrait être plus clément que sur l'ensemble du territoire français avec 23° à Saint-Lô, 22° à Caen et au Havre mercredi. À Cherbourg, les 21°C ne seront pas dépassés alors que les températures culmineront partout ailleurs jeudi 27 juin. Le vendredi 28 juin, 24°C sont attendus à Dieppe.



14h30 - Le Ministère des Solidarités et de la Santé rappelle que s'il faut s'hydrater durant les périodes caniculaires, un excès d'eau - plus de 1.5 litre par jour - peut être source d'hyponatrémie dont les symptômes vont de la fatigue anormale, aux nausées, vomissements et convulsions. Aussi le ministère recommande de consulter votre médecin traitant pour adapter vos traitement médicamenteux à la chaleur, dont les effets peuvent s'intensifier avec certains médicaments.



13h07 - En raison de la canicule, les agriculteurs doivent se montrer vigilants par rapport à la santé de leurs bêtes, mais aussi de leurs cultures, avec un risque important de manque de fourrage créé par la sécheresse, selon la FNSEA.



12h07 - Activité physique et période de canicule font rarement bon ménage, mais il est cependant possible de continuer à faire de l'exercice en suivant quelques conseils comme bien s'hydrater, porter une tenue légère et se rendre dans une salle de sport climatisée.



11h19 - Les dates du brevet ont certes été repoussées en début de semaine prochaine pour les élèves de troisième dans l'Hexagone, Mayotte et La Réunion, mais les jeunes recevront bien leur affectation pour le lycée vendredi, comme prévu, a indiqué le ministère de l'Éducation.



10h15 - La décision de reporter le brevet en raison de la canicule a suscité colère et incompréhension de la part des élèves et de leurs parents, certains ayant du rogner sur leurs vacances. "C'était la meilleure décision possible" a pour sa part estimé le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer sur RTL.



09h26 - Michel Cymes vous donne les bons gestes pour limiter les dégâts de la canicule sur votre organisme : porter des vêtements amples et légers et boire sans attendre d'avoir soif. Il est également utile de se rafraîchir régulièrement la nuque d'eau avec un brumisateur.



08h43 - Côté températures, on progressera d'un cran ce mardi : 34°C prévus à Paris et Reims, 36°C à Nancy, Metz, Strasbourg, 37°C à Lyon, 39 °C à Grenoble. Mercredi, la barre des 40°C sera atteinte à Besançon, Nevers, et le mercure devrait atteindre les 41°C à Clermont-Ferrand ou Lyon.



08h21 - Quels aliments privilégier durant cette période de fortes chaleurs ? Melons, pêches, concombres... Des légumes et fruits et riches en eau sont recommandés. Autre option pour s'hydrater : le granita, une spécialité sicilienne composée de glace pilée et de sirop.



08h02 - Lors d'une conférence de presse donnée lundi 24 juin, la ministre de la Santé et des Solidarités Agnès Buzyn a affirmé que "l'inconfort serait plus important qu'en 2003", en raison notamment des températures ressenties, plus hautes à cause du taux d'humidité plus fort.

> Les températures ressenties lors de l'épisode caniculaire seront plus élevées qu'en 2003 Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : FARID ADDALA, LAETITIA PERRON / AFPTV / AFP | Date : 25/06/2019

07h48 - Hier, le mercure est monté jusqu'à 31,3°C à Paris, 32,4°C à Lyon, 32,8°C à Grenoble, 33,5°C à Clermont-Ferrand, selon l'organisme de la prévision. 37°C ont été atteints à Carpentras, et 35°C à Avignon.



07h31 - Comment protéger votre smartphone de la chaleur ? L'iPhone comme les smartphones Android doivent être conservés à une température inférieure à 45 degrés pour fonctionner. Il est donc recommandé de ne pas exposer votre appareil directement au soleil et de le placer à l'ombre, dans une poche ou à l'intérieur d'un sac.



06h49 - Pour lutter au mieux contre l'épisode caniculaire, certaines mairies ont décidé de laisser ouverts les parcs municipaux toute la nuit pour apporter un peu de fraîcheur aux citadins. C'est le cas à Paris, Lille ou encore Aulnay-sous-Bois.

06h30 - Bonjour et bienvenue dans ce live consacré à la canicule qui concerne ce matin 53 départements.