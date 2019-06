publié le 25/06/2019 à 08:16

En temps de canicule, beaucoup de Français ont le même réflexe : trouver sur les étals des marchés de quoi composer un repas léger et désaltérant. Car pour éviter de surchauffer les habitations, mieux vaut éviter les plats au four et miser sur des assiettes froides pour vous restaurer.

Dans les paniers, des melons, des pêches, des abricots ou encore des concombres, "On mange des choses qui rafraîchissent.", témoigne une jeune femme. Kamel Berrefane, un marchand de fruits et légumes, confirme : "Le concombre marche très bien en ce moment avec la tomate parce que les gens aiment beaucoup faire des salades et en fruits, c'est beaucoup le melon et la pastèque en cette période de chaleur.".

Un bon choix, car ils font partie des fruits les plus riches en eau, suivis par la fraise, le pamplemousse et la pêche. Côté légume, le concombre arrive en première position avec 97% d'eau. Mais le radis, la salade et les champignons sont aussi une bonne alternative pour varier les plaisirs.

Autre option pour s'hydrater : les granita. Spécialité sicilienne, cette boisson est composée de glace pilée et de sirop. Plusieurs parfums sont disponibles pour cette recette qui plait à toute heure et constitue un moyen attrayant d'hydrater les plus jeunes. Pour une version moins sucrée, et donc encore plus désaltérante, optez pour des granita maison sans sirop mais avec des fruits du marché fraîchement pressé.