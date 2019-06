publié le 25/06/2019 à 07:02

La canicule arrive en France. Une vague de chaleur sans précédent pour un mois de juin s'installe sur la majeure partie du territoire jusqu'à la fin de la semaine. Des températures extrêmes, proches des 40 degrés, sont attendues à Paris et dans le reste du pays avec un pic prévu entre jeudi et vendredi.

Cet épisode caniculaire précoce promet de mettre les corps à rude épreuve. Les appareils électroniques ne seront pas épargnés eux aussi. Les composants qui les animent à l'intérieur, le processeur et la batterie notamment, supportent mal la chaleur comme le froid. Plus les températures sont extrêmes, plus votre smartphone aura tendance à vite se décharger.

"Il est important de prendre en compte que les hautes températures ne sont pas bénéfiques pour notre téléphone", écrit Samsung sur son site Internet. "L’utilisation d’un appareil iOS dans un environnement où la température est très élevée peut entraîner une réduction permanente de l’autonomie de la batterie", peut-on lire sur le site d'Apple. L'iPhone comme les smartphones Android doivent être conservés à une température inférieure à 45 degrés pour fonctionner.

Lorsqu'il affiche un avertissement de température, l'iPhone peut seulement passer des appels d'urgence Crédit : Apple

"Si la température intérieure de l’appareil dépasse la plage de fonctionnement normale, l’appareil protège alors ses composants internes en tentant de réguler sa température", explique la marque à la pomme. Dans cette situation, la recharge de l'iPhone peut ralentir ou s'arrêter, l'écran peut devenir noir, le signal radio peut s'atténuer, le flash de l'appareil peut devenir inutilisable et les performances ont de fortes chances de diminuer.

Lorsque la température dépasse un certain seuil, l'iPhone passe en mode économie d'énergie et affiche le message d'avertissement suivant. Il faut alors le placer dans un endroit frais et attendre qu'il refroidisse.

Comment préserver votre appareil ?

Pour préserver votre appareil, il est recommandé de ne pas l'exposer directement au soleil. Préférez une place à l'ombre, dans une poche ou à l'intérieur d'un sac. Évitez également de le laisser en plein soleil derrière un pare-brise pour un usage GPS. Privilégiez un support à installer sur les grilles d'aération du tableau de bord. Et laissez-le sur batterie pour ne pas rajouter une source de chaleur supplémentaire.



L'utilisation d'applications gourmandes, comme les jeux vidéo, les applications de GPS ou les vidéos haute-définition, peut aussi occasionner un surplus de chaleur. Lorsque la température dépasse les 35 degrés, il n'est pas nécessaire de trop solliciter les composants trop longtemps. Réduisez leur usage.



Il est aussi conseillé de désactiver les connexions Wi-Fi, Bluetooth, les données mobiles ,le NFC et le GPS dans la mesure du possible. Si malgré toutes ces précautions vous trouvez que votre smartphone chauffe trop, pas la peine de le mettre au frigo ou dans l'eau. Vous pouvez simplement le mettre à l'ombre et retirer sa coque de protection afin d'améliorer la dissipation de la chaleur.