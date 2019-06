L'alerte canicule ne concerne plus que huit départements

et AFP

publié le 25/06/2019 à 16:07

La canicule s'étend au sud et à l'ouest de la France. Quelque 65 départements sont désormais placés depuis mardi 25 juin en vigilance orange par Météo France. Douze départements rejoignent ainsi les 53 déjà en alerte depuis lundi. Il s'agit des Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Ardèche (07), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Lot-et-Garonne (47), Lozère (48), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72) et Vaucluse (84).

Le suivi est maintenu pour l'Ain (01), Allier (03), Ardennes (08), Aube (10), Cantal (15), Charente (16), Cher (18), Corrèze (19), Côte-d'Or (21), Creuse (23), Dordogne (24), Doubs (25), Drôme (26), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Isère (38), Jura (39), Loir-et-Cher (41), Loire (42), Haute-Loire (43), Loiret (45), Lot (46), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Nièvre (58), Puy-de-Dôme (63), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Rhône (69), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Savoie (73), Haute-Savoie (74), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Deux-Sèvres (79), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82), Vienne (86), Haute-Vienne (87), Vosges (88), Yonne (89), Territoire-de-Belfort (90), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).

Le mercure continue de grimper sur la majeure partie de la France, à deux jours du pic attendu de cette canicule inédite pour un mois de juin. À 15 heures mardi il faisait 33°C à Strasbourg, 32°C à Paris, 35°C à Lyon, indique Météo-France. Mercredi, on devrait avoir 40°C à Besançon, Nevers, et 41°C à Clermont-Ferrand ou Lyon.



Canicule : Météo France place 65 départements en vigilance orange Crédit : Météo France

La canicule s'installe

La fin de l'épisode, dont le pic est attendu jeudi et vendredi, est envisagée dimanche par le nord-ouest, un air plus tempéré gagnant progressivement le pays. En attendant, cette chaleur pousse les habitants à chercher les coins d'ombre. Dès le milieu de la semaine, des records vont être établis pour un mois de juin voire "localement tous mois confondus". Le jour le plus chaud sera jeudi ou vendredi.

La canicule, qui implique au moins trois jours et trois nuits au-delà d'un certain seuil de température (différent selon les régions), devrait s'étendre au-delà du week-end au moins sur une large moitié du sud-est, selon Météo-France. Aucune région ne devrait être épargnée par les pics, y compris le nord-ouest en fin de semaine.

Adoptez les bons réflexes

Cet "épisode caniculaire d'intensité exceptionnelle" peut avoir des conséquences graves sur les organismes fragiles notamment, comme les personnes âgées et les plus jeunes enfants. Il est nécessaire d'adopter de quelques gestes simples pour atténuer l'inconfort de ces températures. Voici nos conseils.

Alors que certains membres de l'opposition accusent le gouvernement d'"en faire trop", la ministre de la Santé Agnès Buzyn a assumé cette mobilisation. "Pour tous ceux qui savent, évidemment on en fait trop, mais si je peux éviter des morts inutiles, je continue à communiquer sur la prévention", a-t-elle déclaré sur LCI. La ministre a expliqué qu'elle allait "conseiller" à ses collègues masculins au gouvernement de renoncer temporairement à la cravate...