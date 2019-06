publié le 25/06/2019 à 11:14

Plus de 40 degrés attendus dans plusieurs villes de France, des températures ressenties supérieures aux fortes chaleurs de 2003... Un épisode caniculaire frappe le pays et il est préférable de s'y préparer.

Si certaines communes ont déjà pris leurs dispositions en ouvrant des parcs la nuit et en mettant en place des mesures de restriction de la circulation, il en va de même pour les Français, qui se sont rués en magasin pour acheter ventilateurs et autres climatiseurs, bien utiles pour tenter de garder un peu de fraîcheur chez soi.

Mais pour les plus sportifs d'entre nous, une question demeure : comment continuer à avoir une activité physique malgré la chaleur bien souvent écrasante ? Il faut rappeler que la pratique sportive dans ces conditions extrêmes est fortement déconseillée à tous ceux qui souffrent d'une maladie chronique et aux "sportifs du dimanche".

S'hydrater encore plus

Pour ceux qui ne veulent pas faire de pause dans leur pratique sportive, une chose est primordiale : l'hydratation. Le risque de déshydratation, déjà fort en période de canicule, est aggravé par la hausse de la température du corps liée à l'exercice physique. Il faut donc impérativement boire avant, pendant et après l'effort. Deux gorgées toutes les 10 minutes, c'est le rythme recommandé.

Choisir son moment

Il va sans dire qu'il est totalement déconseillé de faire du sport en pleine journée, quand le soleil tape et que la température est à son maximum. Pour ceux qui ne peuvent pas s'en passer, c'est au petit matin qu'il convient de concentrer ses efforts, ou bien lorsque la nuit est tombée et que la température s'est rafraîchie.

Trouver le lieu adéquat

Faire du sport dans un endroit frais en période de canicule ? La salle de sport climatisée est la meilleure amie des aficionados. À l'abri des rayons du soleil, elle permet de s'entraîner dans les meilleures conditions possibles. Et pour ceux qui ne veulent pas payer un abonnement, il est impératif de pratiquer son activité dans une zone ombragée.

Porter une tenue légère

Cela coule de source mais il est toujours bon de le rappeler : il est essentiel de porter des vêtements légers et de couleur claire lorsque l'on fait du sport en période de fortes chaleurs. Certains textiles et tissus ont ainsi été conçus spécialement pour favoriser l'évaporation de la sueur, et sont à privilégier. Casquette, lunettes de soleil et crème solaire doivent également faire partie des accessoires indispensables à une séance de sport en extérieur.

Adapter son activité sportive

En période de canicule, l'essentiel est de garder une activité sportive, pas d'augmenter ses performances. Il est donc nécessaire de garder cet état d'esprit et de ne surtout pas "forcer", quitter à diminuer l'intensité de son effort et pourquoi pas de carrément changer ses habitudes en préférant des activités aquatiques comme la natation, l'aquabike ou l'aquagym à son footing quotidien.