publié le 25/06/2019 à 09:20

En cas de forte canicule, le soleil est de retour et il est important de savoir s'organiser car la chaleur est épuisante pour notre organisme. Lorsque le mercure grimpe, le cœur s'accélère et génère, pour un grand nombre d'entre nous, un coup de pompe.

La première chose à faire pour limiter les dégâts de la canicule est de porter des vêtements amples et légers et de boire sans attendre d'avoir soif. Il est également utile de s'imbibier régulièrement la nuque d'eau avec un brumisateur.

Plusieurs autres astuces auxquelles on ne pense pas sont aussi judicieuses à connaître. Par exemple, votre téléphone votre téléviseur et votre cafetière ont tous pour point commun d'être des mini-radiateurs qui produisent de la chaleur. Il faut donc les éteindre complètement quand vous ne les utilisez pas et éviter de les laisser en veille électrique. Autre astuce : placez une serviette mouillée en haut de la fenêtre de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Quand il fait chaud, cela fait baisser la température et hydrate l'air puisqu'il y a évaporation.

Le ventilateur et la climatisation peuvent vous aider

En ce qui concerne les volets, il est préférable de les laisser fermés le jour et ouverts la nuit. En cas de fortes chaleurs, il faut en effet faire l'exact contraire de ce que l'on fait d'habitude car l'air chaud a tendance à se déplacer vers l'air froid.

Le ventilateur et la climatisation peuvent également vous changer la vie en période de canicule. Il est d'ailleurs conseillé de placer votre ventilateur devant votre serviette mouillée pour optimiser les effets d'air frais ou même carrément devant le séchoir sur lequel vous aurez disposé votre linge mouillé. En ce qui concerne la climatisation, il ne faut pas que la différence entre la température réelle et la température désirée soit supérieure à 5 degrés.

D'autres conseils comme installer des plantes vertes près des baies vitrées, ce qui permet de limiter réchauffement de l'air ou encore d'habiter à Lyon. En effet, la capitale des Gaules a fait installer des arbres qui permettent de faire baisser la température pendant les période de canicule, à l'aide d'objets connectés.