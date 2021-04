Les conseils de Cyril Lignac pour un ceviche de poisson acidulé et parfumé

publié le 06/04/2021 à 11:07

Marina , une auditrice de Montreuil, aimerait connaître la recette de Cyril Lignac pour réaliser un ceviche de poisson.

C'est un plat d'Amérique Latine avec des notes acidulées, fraîches, piquantes et parfumées. Cela peut être un peu spécial la première fois qu'on en mange car les morceaux de poisson sont coupés gros. C'est nécessaire pour réaliser la marinade, appelée "letche del tigre", sinon le poisson va cuire trop vite. On choisit du poisson blanc : de la daurade, du bar ou du cabillaud. On le coupe donc de 1,5 centimètres de côté, on le mélange avec de la coriandre, de l'huile d'olive, du sel. Vous pouvez ajouter du maïs croustillant ou du maïs classique.

Ensuite, pour la marinade on met 250 grammes de céleri, une cuillère à soupe de coriandre hachée, des oignons rouges coupés en morceaux, beaucoup d'ail (5 gousses) et 2 piments. Vous ajoutez le jus de citron vert ou jaune. On laisse mariner et on passe au chinois. On ajoute de la purée de piment et là on a notre marinade. On le met sur les morceaux de poisson et on laisse mariner, mais on le sert assez rapidement.

