publié le 20/05/2021 à 11:28

Un auditeur qui a fait un barbecue malgré la pluie aimerait savoir comment réaliser une sauce chimichurri pour "sublimer le bœuf".

Il faut savoir que c'est une recette qui vient d'Argentine. Elle est piquante et sert à marine ou juste à faire tremper la viande. Pour la cuisiner, on prend 50g de piments jalapeños qu'on épluche et épépine pour enlever le piquant. L'autre 50g de ces piments vous les laissez entiers. Ajoutez un zeste d'orange et 10g de gros sel et on laisse les piments s'égoutter.

Ensuite, on prend 150g de mélange d'herbes : coriandre, menthe, persil, et on les met dans de l'eau bouillante pour les cuire. On les refroidit dans de l'eau et on ajoute 35cl d'huile d'olive, deux gousses d'ail, 35g d'échalotes, une cuillère à café de cumin, du sel et on mixe tout cela. On ajoute le jus des piments dans cette sauce. Soit on met la viande dedans pour la mariner ou trempe la viande grillée dans la sauce chimichurri.

