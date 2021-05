publié le 21/05/2021 à 09:45

Pour les cookies au chocolat, on a besoin de 120g de sucre cassonade et 120g de sucre semoule que l'on mélange. On ajoute 300g de farine et 6g de levure en sachet. Si on veut baisser un peu le sucre, on peut mettre 100g de sucre cassonade et 100g de sucre semoule, "chacun adapte sa recette", précise Cyril Lignac.

Ensuite, on ajoute 175g de beurre que l'on met pommade, on le laisse donc en dehors du frigo pendant une heure. On bat un œuf que l'on ajoute au beurre. On mélange par-dessus le sucre, la farine pour avoir une pâte. À ça on hache, le chocolat au lait. Cyril Lignac met 190g de chocolat au lait et 190g de chocolat noir. On peut aussi hacher des cacahuètes, des pistaches et des noisettes.

On roule la pâte comme un petit boudin et on la met au frigo pour la laisser refroidir. On coupe des tranches d'environ 2,5cm et on les cuit à 170 degrés pendant 10 minutes. Ce qui est important, c'est que les cookies soient croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. S'il vous reste de la pâte, vous pouvez la congeler.

