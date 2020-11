Cyril Lignac vous dévoile sa recette de cordons-bleus maison bien croustillants

publié le 13/11/2020 à 10:41

Le cordon bleu, c'est un plat qui séduit les grands comme les petits. Ce met est pour nous tous un souvenir de cantine, mais finalement, manger des vrais et bons codons-bleus faits maison, ce n'est pas si commun.



Désormais, les bouchers en préparent avec du bon veau et du bon fromage si vous n'avez pas le temps de les faire vous-mêmes, mais on peut aussi les réaliser à la maison. Pour cette super recette à faire le week-end, il vous faudra des escalopes de veau "bien tapées", c'est-à-dire façon "piccata" comme si on voulait faire une escalope milanaise. Des escalopes que l'on veut très fines car on va les replier en deux comme un chausson.

En plus de ces quatre escalopes, on aura besoin de quatre tanches de jambon blanc assez fines, d'un oeuf et de 100 grammes de crème liquide, 200 grammes d'emmental râpé. Pour la panure, il nous faut 150 grammes de farine, trois blancs d'oeuf et 150 grammes de chapelure de pain à laquelle on peut ajouter un peu de parmesan.

Des flocons de purée déshydratée dans la chapelure

Moi j'utilise de la chapelure Panko, cette chapelure japonaise est un peu plus croustillante et est disponible dans des épiceries nippones. On peut aussi y ajouter des flocons de purée déshydratée. À la cuisson, cela va ajouter du croustillant et donner un petit goût de pomme de terre.

On prend donc l'escalope de veau que l'on incise un peu en dessous afin qu'elle puisse se replier. On place à l'intérieur la tranche de jambon et on mélange au mixeur l'oeuf, la crème et l'emmental. On tartine à l'intérieur de l'escalope et on replie le tout comme un chausson aux pommes et ensuite on le roule dans la farine, le blanc d'oeuf et la chapelure.

Cuisson à la poêle avec du beurre et de l'huile

L'oeuf, la crème et l'emmental donne une pâte fromagère et on peut également s'en servi pour réaliser des croque-monsieur. On va ensuite cuire nos escalopes à la poêle avec du beurre et de l'huile pour ne pas que le beurre brûle, mais que l'on garde une coloration et des cordons bleus très croustillants. On peut les accompagner d'une petite salade de roquette avec de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique et des petites tomates cerises.