Cyril Lignac livre ses astuces pour préparer des salades d'été gourmandes

publié le 02/09/2020 à 10:29

L'astuce du chef permet aux auditeurs de RTL de demander à Cyril Lignac des conseils pour préparer leurs plats ou avoir de nouvelles idées de recette. Ce mercredi 2 septembre, le chef nous explique comment préparer une bonne salade estivale et ainsi prolonger les vacances.

Pour une salade d'été complète, Cyril Lignac recommande de rajouter des fruits pour réaliser un plat rafraîchissant. Il est conseillé de choisir des pêches, du melon, de la pastèque, tous les fromages italiens de la mozzarella à la burrata, ou encore des crevettes. Ne pas oublier les vinaigrettes, l'huile d'olive, du miel ou d'autres fruits comme la figue ou grenade.

Fruits rouges, fruits jaunes ou salade méridionale

Dans les salades estivales, il faut débrider sa créativité : on ne fera jamais de fausse note en ajoutant des figues, des framboises, du miel ou du melon. Une belle salade de roquette peut être préparée avec des fraises, des tranches de mozzarella, de la menthe fraîche et des framboises.

Pour les fruits jaunes, comme la pêche ou l'abricot, il faut plutôt choisir de la laitue et ajouter par exemple du poisson ou des crustacés comme les crevettes. Pour réaliser une salade plus méridionale, on peut utiliser des tomates, des olives et des légumes type courgettes, avec de l'huile d'olive et des anchois.

Amandes, noisettes ou noix fraîches peuvent également être de précieux ingrédients pour parfaire votre salade d'été.