Cyril Lignac explique comment cuisiner les abats

publié le 23/09/2020 à 11:19

Tous les jours, le chef Cyril Lignac vous donne des conseils pour cuisiner des plats savoureux et réussis. Ce mercredi 23 septembre, il vous apprend à cuisiner les abats. Un plat très particulier, mais qui peut être bien réussi avec quelques astuces.

Le foie de veau est selon Cyril Lignac le plus facile à manger à la maison. Il donne l'astuce de sa mère : l'acheter très fin chez le boucher, le tapoter avec de la farine et le cuire dans une poêle avec du beurre. On peut mettre ensuite des câpres et du persil, pour apporter de l'acidulé.

Cyril Lignac propose sinon de couper le foie de veau en petits dés pour le faire manger aux enfants. On le passe dans la farine, puis on prépare une salade ou une purée, pour le mélanger avec. Le chef conseille de le déglacer avec du vinaigre de framboise pour plus de goût.

Le ris de veau, star des restaurants, peut aussi être préparé à la maison. Là, il faut le cuire dans de l'eau pendant 8 minutes avec un peau de vinaigre. Ensuite, l'égoutter dans un torchon et le faire cuire dans du beurre, bien caramélisé.