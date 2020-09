Cyril Lignac livre ses astuces pour préparer un tartare de poisson

publié le 18/09/2020 à 10:48

Le chef de renom Cyril Lignac nous livre ses secrets chaque jour au micro de RTL pour répondre aux questions des auditeurs. Ce vendredi 18 septembre, on s'intéresse au tartare de poisson. Quels poissons privilégier pour préparer ce plat ? Quelles recettes nous conseille-t-il ? Les Français aiment les poissons cuits au four, en papillote ou sur le grill mais le tartare de poisson s’est beaucoup démocratisé, avec des préparations japonaises.

Le chef recommande tout d’abord de choisir le poisson que l’on aime. Plusieurs poissons se prêtent bien à ce plat, notamment le saumon, un peu gras, qui donnera un goût plus prononcé, le thon, plus ferme que l’on nomme "le steak de la mer", la dorade, le bar ou encore le cabillaud, des poissons plus tendres et charnus.

Pour préparer un tartare de poisson, il faut du citron vert et de l’huile d’olive. Cyril Lignac conseille également d’ajouter des fruits (pamplemousses ou oranges par exemple), des légumes et un mélange d’épices.

On peut assaisonner avec du poivre de Timut du Népal, un poivre très parfumé, un peu acidulé et fruité, qui se mêle bien avec les fruits de la passion. Ensuite, Cyril Lignac nous conseille d’ajouter de l’avocat, des morceaux de tomates et des fruits secs comme la noix de cajou, noix de pécan ou des noisettes.

À noter, que le tartare de poisson ne peut pas être préparé à l’avance : on le mange dès la fin de la préparation. Il est recommandé de le découper en petits morceaux pour une saveur plus tendre et délicate.