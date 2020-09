Cyril Lignac donne ses conseils pour faire du pain maison

publié le 09/09/2020 à 10:54

Le chef Cyril Lignac nous livre ses bons conseils et ses astuces pour réaliser des recettes simples et originales. Ce mercredi 9 septembre, il nous donne sa recette pour faire du pain.

Avant de commencer, Cyril Lignac conseille de partir d'une bonne levure de boulanger. Selon lui, il ne faut pas hésiter à demander à son propre boulanger des conseils. On dilue la levure avec de l'eau à température ambiante, et on mélange avec la farine. Attention, il ne faut pas que le sel entre en contact avec la levure. On rajoutera le sel à la fin.

Une fois le mélange fait, il faut bien pétrir. Ensuite, on pose un torchon sur la pâte, et on laisse le pain lever, ou "pousser". Cyril Lignac conseille de tremper le torchon dans de l'eau chaude avant de le poser sur le pain. Ensuite, on dégaze la pâte, et on la remet au frigo. Le lendemain, on peut reprendre le pain, et le laisser une nouvelle fois lever sous un torchon.

Comment bien le faire cuire ?

Une fois que le pain a bien poussé, on fait une petite incise sur le dessus, et on le met au four. L'astuce, c'est de mettre un petit récipient d'eau dans le four, afin que le pain gonfle. Le four doit être très chaud : 250 degrés. Puis on redescend la température et on laisse cuire le pain.

Au moment de faire refroidir le pain, le mieux est de le laisser sur une grille, comme pour toutes les pâtisseries. Cela permet de laisser circuler l'air autour du pain, et de ne pas avoir un dépôt d'humidité.

Si on veut innover, Cyril Lignac conseille de changer la farine utilisée. On peut par exemple prendre de la farine de sarrasin, et faire un mélange avec de la farine de blé traditionnelle.