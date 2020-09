publié le 08/09/2020 à 10:54

Le chef Cyril Lignac nous livre ses bons conseils et ses astuces pour réaliser des recettes simples et originales. Ce mardi 8 septembre, on cherche à limiter notre consommation de sucres raffinés en les remplaçant par d'autres ingrédients.

Dans ce vrai sujet de société où les personnes atteintes de diabète cherchent à limiter leur consommation de sucres raffinés et d'autres essayent de les éviter pour ne pas grossir, il est préférable de se tourner vers le sucre de noix de coco. Ce dernier, produit à base de fleurs de cocotier, est non raffiné et obtenu par la cristallisation de la fève des tiges.

Le sucre de noix de coco permet de moins sucrer vos plats et d'y apporter des vitamines et des minéraux. Plus connu, plus simple à cuisiner et moins sucrés, il y a également le sirop d'érable et les multiples types de miel comme le miel de lavande, de fleurs, de châtaignier ou de citronnier. Toutes ces substances permettent d'obtenir un parfum différent dans vos plats sucrés.

Autre édulcorant très en vogue dans les cuisines, le sirop d'agave est produit à partir de plusieurs espèces d'agaves et a un pouvoir sucrant assez riche. On peut s'amuser avec dans des salades de fruits mais aussi des smoothies, en y ajoutant des fruits frais, du lait de soja ou d'amande, de la glace, une banane et donc, un peu de sirop d'agave.