Les conseils de Cyril Lignac pour des canelés inratables et caramélisés

publié le 22/03/2021 à 10:19

Caroline qui habite dans la Marne se demande comment cuisiner des canelés bordelais avec un moule en laiton.

On fait infuser une gousse de vanille dans un demi-litre de lait avec 25 grammes de beurre. On fait d'abord chauffer le lait, puis on ajoute la vanille et on laisse chauffer tranquille. On fouette 2 œufs, 200 grammes de sucre, une pincée de sel. Cyril Lignac ajoute 100 grammes et ensuite on verse le lait infusé tiède et une cuillère de rhum.

Il faut ensuite filmer la pâte et la laisser reposer toute la nuit. Le lendemain, on beurre bien les canelés, on verse la pâte en laissant un demi-centimètre sur les bords au-dessus. On enfourne 10 minutes à 210 degrés, puis, on baisse à 190 degrés et on laisse cuire une heure, voire 45 minutes. Ce qui est très important, c'est la caramélisation.

