La recette de Cyril Lignac pour cuisiner des scones dorés et moelleux

publié le 19/03/2021 à 10:22

Les scones sont des petits biscuits, qu'on dit vraiment typiques du Royaume-Uni pour le tea time avec de la crème fraîche et de la confiture. C'est assez croustillant et moelleux à l'intérieur. Ce sont des petits pains écossais au départ qui sont partis ensuite un peu partout dans les pays anglo-saxons.

Pour les réaliser, on mélange deux tasses de farine, ce qui fait 250 grammes de farine, 4 cuillères de levure chimique (qu'on mélange avec un peu de sel), trois cuillères à café de sucre en poudre, 85 grammes de beurre et on sable tout cela. On ajoute l'œuf mélangé avec du lait. On mélange avec la farine et cela nous donne une petite pâte.

On verse ensuite le liquide, on fait une boule qu'on laisse reposer. Et ensuite on étale à 1,5 cm, on détaille à l'emporte-pièce et on enfourne à 280 degrés pendant 15 minutes. Il faut qu'il soit coloré, caramélisé, croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. On tartine ensuite avec du beurre, ou de la crème fraîche, de la confiture ou de la pâte à tartiner maison.

