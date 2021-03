Les conseils de Cyril Lignac pour des bugnes (ou oreillettes) croustillantes

publié le 17/03/2021 à 10:02

Maryline voudrait connaître la recette des bugnes plates et craquantes et s'il faut mettre de la levure chimique pour réaliser cette recette. Les bugnes ou oreillettes sont très fines et ondulées. On mélange 500 grammes de farine avec 60 grammes de sucre. On met, bien entendu, un demi-paquet de levure. On ajoute les œufs, 125 grammes de beurre fondu, de la fleur d'oranger, ou du rhum ou de l'alcool de citron si vous avez envie de changer. Le chef Cyril Lignac aime mélanger fleur d'oranger et zeste de citron.

On forme une petite boule avec la pâte et on farine un petit peu pour que cela ne colle pas. On laisse reposer 10 à 15 minutes. Ensuite, on découpe des morceaux de rectangle ou de losange et on l'étale finement. Plus cela va être fin, plus cela sera croustillant. On les plonge à 190 degrés dans la friteuse, avec de l'huile de pépins de raisins, un petit peu de chaque côté. Quand on les sort, on ajoute du sucre glace ou du sucre semoule. Cyril Lignac en ajoute des zestes d'orange ou du citron.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez dans les commentaires de cet article, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.