Les conseils de Cyril Lignac pour une belle pâte à tarte qui tient à la cuisson

publié le 26/03/2021 à 10:39

Lilou, une auditrice d'Antibes aimerait savoir comment faire une tarte avec une belle forme et qui ne bouge pas à la cuisson.

Dans un premier temps, ce qui est important c'est de faire la pâte à tarte au moins deux heures avant, voire la veille. La manière dont on pétrit la pâte est très importante aussi : on fait une pâte sablée, on sable le beurre avec la farine et on ajoute ensuite les jaunes d'oeufs. Ce qui est essentiel, c'est de ne pas trop travailler la pâte, c'est pour cela qu'il faut la laisser reposer.

Ensuite Cyril Lignac étale la pâte. Il la dépose ensuite dans le moule et la laisse poser. On la cuit au four à 175 degrés, avec du papier cuisson ou alors avec des petits pois en fer, ou des lentilles ou des haricots blancs. L'autre astuce c'est de mettre des couverts (3 fourchettes) dessus. On la laisse bien caraméliser et c'est là où elle devient croustillante.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez dans les commentaires de cet article, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.