La recette de saison de Cyril Lignac pour cuisiner des noix de Saint-Jacques

publié le 18/03/2021 à 10:37

Ce jeudi 18 mars, Cyril Lignac a répondu à Nora, qui lui demandait se recette de saison pour cuisiner les noix de St-Jacques. Il faut en profiter car ça va bientôt être la fin de la saison. Les noix de Saint-Jacques peuvent être mangées crues, en carpaccio, en tartare, comme cuites avec une noisette de beurre.

Cyril Lignac préfère toujours garder les coquilles en allant acheter ses Saint-Jacques chez le poissonnier. Pour l'accommoder avec des produits également de saison, on peut faire revenir des endives émincées finement avec une pincée de sucre et une belle noisette de beurre demi-sel.

On ajoute ensuite les noix en pressant une petite orange pour les caraméliser. On fait cuire les noix que d'un seul côté très rapidement. On nourrit la noix avec le beurre fondu et on fait très peu cuire. On les dépose ensuite à l'intérieur de la coquille sur un lit d'endives. On ajoute un peu de beurre fondu, un petit jus de citron et on peut même rajouter du sarrasin pour le croustillant.