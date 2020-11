publié le 15/11/2020 à 11:32

Avec ce deuxième confinement, la cuisine n'a jamais été aussi présente vos foyers. Que ce soit pour vous remonter le moral, égayer votre journée, frimer sur les réseaux sociaux, la "food" a toujours un super-pouvoir pour chacun et chacune.

Après notre sélection de desserts de Cyril Lignac et des recettes de pâtes pour changer de la "carbo" et de la "bolo", nous vous proposons des idées de plats confectionnés par les candidats et les candidates de Top Chef. Des réalisations faciles, pour les chefs et les cheffes qui sommeillent en vous.

Que ce soit un plat "régressif" comme le risotto aux coquillettes et jambon de David Gallienne (saison 11), à la douceur d'une tatin de tomates cerise à la moutarde de Nastasia Lyard (saison 11), ou un saumon cru au soja de Stéphanie Le Quellec (saison 2) voici 6 recettes pour combler vos papilles et estomacs.

1. Les gnocchis aux herbes et citron d'Alexia Duchêne

Demi-finaliste de la saison 10, Alexia Duchêne régale ses abonnés chaque jour avec des recettes simples et délicieuses sur TikTok. Nous avons sélectionné ses gnocchis aux herbes et citron, pour un dîner ou un déjeuner qui mêle le moelleux des gnocchis au piquant du citron.

Une fois que vous avez réalisé vos gnocchis, comme Alexia Duchêne vous en dévoile les secrets de fabrication, coupez des herbes fraîches comme de la ciboulette et ajoutez-y des zestes de citron.

Râpez généreusement du parmesan et faites cuire vos gnocchis dans de l'eau bouillante salée. Une fois qu'ils sont prêts, c'est-à-dire en remontant à la surface de l'eau, mettez-les dans un égouttoir. Dans une casserole où vous aurez gardé un peu d'eau de cuisson des gnocchis, faites fondre du beurre et ajoutez les herbes fraîches et les zestes de citron avec le parmesan. Ajoutez à tout cela vos gnocchis, remuez, versez dans les assiettes et dégustez !

2. Les pépites de poisson au quinoa de Justine Piluso

Dans la saison 11 de Top Chef, Justine Piluso est l'une des candidates qui aura le plus attendri ou au contraire énervé le public. Balayant les critiques, la jeune cheffe continue de distiller sa bonne humeur sur les réseaux sociaux. Elle propose ici des pépites de poisson au quinoa.

Tout d'abord, plongez le quinoa dans de l'eau bouillante, non salée pendant 10 minutes. Pendant la cuisson, taillez tous les légumes pour la salade de quinoa et préparez la vinaigrette. Quand le quinoa, égouttez-le et laissez-le refroidir. Prenez-en un quart ou vous ajouterez l’œuf, pour faire paner le poisson. Saupoudrez de la farine sur ce dernier et commencer à paner. Quand tout est doré et croustillant, sortez les morceaux de la poêle et ajoutez-les dans la salade quinoa.

3. Les Pasta ai piselli de Gian Marco Gorni

Candidat de la saison 11 de Top Chef et chef du restaurant Goguette à Paris, Gian Marco Gorni prépare pour vous les "Pasta ai piselli" : petits pois, sauce tomate, basilic thaï et parmesan.



Dans une poêle bien chaude, mettez de l'huile d'olive, et des oignons. Une fois qu'ils sont caramélisés, ajoutez les petits pois, la sauce tomate et mélangez. Ajoutez ensuite un mélange d'épices, et laissez cuire pendant 5 minutes. Dans une casserole d'eau bouillante salée, plongez vos pâtes pour une cuisson de 10 minutes.



Dans la sauce, ajoutez le basilic thaï, les pâtes cuites, le parmesan râpé et mélangez une dernière fois avant de vous attaquer au dressage.

4. Le saumon cru, soja-citron vert de Stéphanie Le Quellec

Gagnante de la saison 2 de Top Chef et étoilée au Michelin, Stéphanie Le Quellec, doublement étoilée, avait publié cette recette pendant l'été dernier.



Taillez en tranches d'environ 5 mm d’épaisseur 600 g de saumon sans la peau. Disposez harmonieusement dans un plat puis assaisonner de fleur de sel, poivre d’origine. Coupez en quartier 8 petites tomates bien mûres et disposez de la ciboulette ciselée.

Dans un bol, pressez le jus d’un citron vert après en avoir recueilli le zeste. Les mélanger et ajoutez 2 cuillères à soupe de sauce soja salée puis 4 cuillères à soupe d’huile d'olive vierge. Au moment de déguster, versez la marinade sur le saumon. Servez avec un riz parfumé cuit vapeur.

5. Le risotto de coquillettes au jambon de David Gallienne

Grand gagnant le saison 11 de Top Chef et déjà étoilé, David Gallienne publie ici une recette qui vous ramènera en enfance et réchauffera vos cœurs.



Selon sa recette, il faut "faire revenir les échalotes ciselées dans l’huile d’olive et ajoutez les coquillettes puis déglacez avec du vin blanc (facultatif). Mouillez, petit à petit, au fond blanc de volaille, et stoppez la cuisson au beurre ou à la crème fraîche. Liez au parmesan râpé et ajouter la ciboulette ciselée et le jambon blanc mixé en poudre, ajouter quelques copeaux de parmesan et ... régalez vous les amis !"

6. Tatin de tomates cerise à la moutarde de Nastasia Lyard

Nastasia Lyard, de la saison 11 de Top Chef, vous invite à cuisiner un tatin de tomates cerises à la moutarde.



Dans un moule à cake, versez votre caramel, puis les tomates cerises découpées. Recouvrez le tout avec la pâte : 250 g de farine, 125 g de beurre en dés et en pommade, 80g d’eau, sel et poivre. Enfournez à 180 degrés pendant 20 minutes et le tour est joué.