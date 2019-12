"La cuisine est un matriarcat", pour Stéphanie Le Quellec sur RTL

publié le 20/12/2019 à 10:26

Stéphanie Le Quellec, l'une des rares femmes doublement étoilée au guide Michelin, publie avant les fêtes de fin d'année son livre Cuisine.

Depuis sa participation dans Top Chef en 2011, Stéphanie Le Quellec est bien connue du grand public. Depuis octobre dernier, elle est, pour la première fois, à la tête de son propre restaurant, La Scène à deux pas des Champs-Élysées. "Cette vocation est née toute petite : la culture de la table à la maison, les grandes tablées à Noël, une maman et des mamies qui cuisinaient merveilleusement bien (...) La cuisine est un matriarcat", démarre la cheffe au micro de RTL.

Et ce titre, on ne peut plus simple, Cuisine, car s'il est signé d'une cheffe deux étoiles, propose justement 82 recettes, magnifiquement photographiées, du quotidien, la cuisine des familles, que la cheffe épice tout de même. Ma "cuisine de cœur", résume Stéphanie Le Quellec avant de poursuivre : "J'ai dépassé ce stade de la haute gastronomie, où on a besoin de mettre en avant technique, alors que les recettes on ne le fera jamais chez soi. J'avais envie de partager avec le plus grand nombre un livre dont on peut tâcher les pages et dont on peut faire les recettes".

Il faut essayer des choses et faire la cuisine comme on a envie de la manger Stéphanie Le Quellec





D'où viennent-elles ces recettes ? "Il y a un petit peu de ma mémoire familiale (...) On est allé au marché le matin et je me suis mis en cuisine et ça se passe comme ça dans la vraie vie", résume Stéphanie Le Quellec. Ce sont des recettes rapides à faire : "Il y a des plats mijotés, mais après c'est très très facile. Une blanquette ça se débrouille toute seule. Il y a aussi des plats rapides pour quand on rentre du travail". Stéphanie Le Quellec reprend dans le livre des recettes de sa mère et de sa grand-mère et de son grand-père. "Les racines sont très importantes. Nous les chefs, nous sommes des passeurs d'histoires", conclut-elle.