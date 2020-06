"Top Chef" : qui est David Gallienne, vainqueur de l'édition 2020 ?

publié le 18/06/2020 à 02:05

Après plusieurs mois d'épreuves toujours plus relevées, ils n'étaient plus que deux à pouvoir rêver de la victoire : Adrien, finaliste de la brigade du nouveau juré Paul Pairet, et David, candidat de la cheffe Hélène Darroze. Ce mercredi 17 juin, David Gallienne a remporté cette édition de Top Chef.

La dernière manche de la onzième saison de Top Chef - diffusée ce mercredi 17 juin sur M6 – se tenait au George-V, établissement à deux pas des Champs-Élysées. Pour les départager, ils devaient réaliser, chacun épaulé d'anciens candidats, un menu gastronomique pour 100 bénévoles de la Croix-Rouge et les quatre membres du jury dans ce lieu d'exception.

David, le seul chef étoilé de la saison 11, a choisi de faire voyager ses convives en revisitant des plats classiques avec des saveurs d'ailleurs allant de l'Italie à l'Indonésie. Au menu, ravioli à l'encre de seiche farci à l'araignée de mer et au combawa, accompagné de tagliatelles de seiche, citron, caviar d'oseille et bisque aux saveurs indonésiennes. Pour son plat, David Gallienne avait choisi un suprême de coquelet aux saveurs d'Orient et une farce aux champignons, un kefta aux herbes, un navet confit au miel assaisonné avec du jus de volaille épicé. Enfin, le repas s'est achevé avec un sablé de son enfance, agrémenté d'un coulis de mangue à la vanille, d'une mousse noix de coco et entouré de choux-fleur marinés à la vanille et crus, mélangés avec de la noix de coco râpée.

Bien qu'Adrien ait marqué les esprits avec son dessert original et engagé, le menu de David a fait l'unanimité. Concernant les points, Michel Sarran et Philippe Etchebest en ont chacun donné 5 aux deux candidats, tandis qu'Hélène Darroze et Paul Pairet ont avantagé leur candidat respectif en leur octroyant 6 points. Les votes des bénévoles étaient moins serrés : 56,21 % des suffrages pour David contre 43,59 % pour Adrien.