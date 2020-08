"Chevreuil au quinoa" : la web-série des "Chasseurs de France" amuse Internet

publié le 28/08/2020 à 14:27

"Ils n’ont pas le profil et pourtant ils chassent ! Et si le #chasseur n’était pas celui que l’on croit ?". Sur les réseaux sociaux, la Fédération nationale des chasseurs a lancé une campagne de communication sous la forme d'une "web-série", 8 petits dialogues censés contredire les préjugés sur la chasse regroupés sur la chaîne YouTube de "Chasseur de France."

"En quête d'évasion ?", "... de sensations fortes ?" ou encore "... de nouvelles expériences ?" Les vidéos expliquent comment "la chasse révèle [la] vraie nature" d'une "galerie de personnages", "des vrais gens", peut-on lire sur le site de la Fédération. Chaque vidéo termine ainsi par le slogan : "Pourquoi pas vous ?"

On découvre ainsi des jeunes femmes, archétypes de la bobo citadine, mangeant du "chevreuil au quinoa" que l'une d'elle a chassé quand l'autre a fait un régime "détox à base de verveine", une jeune fille, censée représenté les jeunes habitant en banlieue, qui joue de la corne de chasse dans une cité en parlant avec une amie de chasse à courre ou encore une chasseresse à l'arc expliquant à son ami comment "bien bander" comme un homme.

> Épisode 1 : en quête d’ÉVASION ?

Ces vidéos, un brin cliché, "non sans humour et autodérision", selon les chasseurs, n'ont pas manqué de faire réagir. "Le truc le plus ringard de 2020", commente un utilisateur de Twitter, "incroyable... Les acteurs, les dialogues, etc. C'est totalement minable ! Merci pour ce moment", commente une autre.

Incroyable 😂😂😂 Les acteurs, les dialogues, etc... C'est totalement minable ! Merci pour ce moment @WillySchraen @ChasseursFrance. Ça valait vraiment le coût 👌 Vous démontrez une fois de plus que vous faites partie de l'ancien monde 😉 — Muriel Fusi (@Muriel_FUSI) August 20, 2020

Du côté des chasseurs, on semble apprécier : "Super, excellente communication. Continuez comme ça. En revanche, je ne sais pas à quel niveau sont diffuser ces épisodes, mais ils ne doivent surtout pas rester dans le cercle des chasseurs, mais être diffuser massivement et principalement au grand public."

> Épisode 5 : en quête de NOUVEAUX HORIZONS ?

Certains internautes ont aussi pensé, à la vue de ces clips, à une autre vidéo humoristique bien connue. "L'idée est de faire mentir le fameux sketch des Inconnus de la galinette cendrée", a confirmé Emmanuel Blacque-Belai, directeur de la communication de la Fédération des chasseurs, à BFMTV. On vous laisse en juger par vous-mêmes...

> Les Inconnus - Les chasseurs