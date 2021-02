publié le 06/02/2021 à 07:32

Comment bien manger, sans se priver ? C'est un peu la question que peuvent se poser certains et certaines avant de passer à table. On essaye de varier ses menus, éviter le grignotage, miser des aliments "verts"... Mais, ce n'est pas toujours évident.

D'autant qu'avec les confinements et le couvre-feu, nos habitudes alimentaires sont mises à rude épreuve. En télétravail, sans vrai moment pour s'aérer ou faire du sport (en extérieur), on peut avoir tendance à piocher à tout moment dans un paquet de snacks sucré ou salé.

Alors, comment faire pour changer son alimentation pour manger plus sainement, sans se prendre la tête devant son frigo ou en allant faire les courses ? Michel Cymes vous donne 4 conseils pour y arriver. Profiter du temps de votre repas, loin d'un écran, (ré)apprenez à prendre soin de votre sommeil et changer votre liste de courses avec des produits moins caloriques.

1. Miser sur les aliments qui amènent à la satiété

Il faut être astucieux. Si vous avez tendance à avoir un gros coup de fourchette l’hiver, vous devez privilégier les aliments rassasiants. Eh oui, c’est ainsi : il existe des aliments qui sont plus longs à digérer que d’autres et qui vous amènent à satiété plus rapidement. Si vous leur faites une petite place sur la liste des courses, vous n’aurez pas à le regretter. Privilégiez ainsi les pommes, les lentilles et le sarrasin. Évidemment, ne mangez pas que ça. Mais si vous pensez juste à les introduire dans votre alimentation, vous en verrez le résultat sur la balance au sortir de l’hiver.

2. Éviter le stress en prenant soin de son sommeil

Si vous avez l'impression que vous mangez trop, c'est qu'il y a une raison. L'alimentation obéit à une ribambelle d'émotions, notamment le stress, et si vous vous penchez sur votre profil, vous saurez sur quoi vous devez agir pour changer la donne. Pour agir contre ce phénomène, il faut d'abord déstresser tous azimuts ! Pour cela, on vous recommande un mode d’emploi en trois temps. Primo, je me pose la question du sommeil. De fait, si je ne dors pas au moins sept heures par nuit, je me mets en danger. En effet, plus on dort, moins on est stressé. D'autant que quand on dort peu, on sécrète plus de ghréline, encore une hormone qui ouvre l'appétit.

3. Stimuler la sensation de faim et de satiété

Pour manger, attendez d'en ressentir le besoin. Notre organisme sait se faire comprendre en envoyant des signaux sous forme de borborygmes ou de fatigue. Ensuite, une fois attablé, faîtes en sorte de ne pas aller trop vite. Par ailleurs, elle nécessite que vous soyez concentré sur ce que vous faites, en l'occurrence vous alimenter ! Donc oubliez les repas avec un écran posé près de l'assiette et concentrez-vous sur la texture et la saveur de ce que vous avalez après avoir soigné la mastication. Et quand vous estimez être repu, n'en rajoutez pas.

4. Choisir des produits moins caloriques

L’idée, c’est d'éviter les kilos superflus. Et pour ça, il y a une règle d’une affolante simplicité : si j’ingurgite plus de calories que je n’en grille, je grossis. Ça se conçoit pour ce qu’on mange et ça se conçoit pour ce qu’on boit. Si vous voulez du sucré, préférez le fruit pressé au jus de fruits industriel, même s’il y a encore mieux à faire en mangeant carrément le fruit plutôt qu’en le pressant. Parce qu’une une orange pressée, ça représente environ 90 calories. Si vous optez pour une soupe industrielle, vous flirtez avec les 200 calories. Si vous la faites vous-même avec des légumes de saison, vous dégringolez à une trentaine de calories. Pas besoin d’épiloguer pour comprendre le meilleur choix.