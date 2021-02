Froid : les conseils de Michel Cymes pour éviter les pieds gelés

publié le 04/02/2021 à 11:45

Les pieds gelés, c’est non seulement désagréable pour soi mais ça l’est aussi pour celui ou celle qui partage votre lit, si tant est que vous ne dormiez pas seul. En plus, je ne sais pas si vous avez remarqué mais la personne qui a les pieds gelés prend toujours un malin plaisir à imaginer qu’elle peut les réchauffer en se frottant à sa moitié, dans un élan amoureux très intéressé, qui a pour conséquence de vous faire faire un bon sous votre couette.

Généralement, ce qui est en cause, c’est une mauvaise circulation sanguine. Quand le sang a du mal à circuler, il peine à atteindre les extrémités et, en l’occurrence, à descendre jusqu’aux pieds. Mais il peut y avoir des troubles plus embêtants.

Il y a l’hypothyroïdie, il y a l’anémie, c’est-à-dire une carence en fer. Parfois, c’est parce que vous trainez un diabète ; à partir du moment où il y a un excès de sucre dans votre sang, les vaisseaux sont altérés, ce qui se traduit par un ralentissement de la circulation sanguine. Les pieds glacés peuvent aussi être révélateurs de la maladie de Raynaud.

Chaussettes en laine et crèmes chauffantes

Quand il fait froid, votre corps s’efforce de contenir sa déperdition de chaleur. Pour ce faire, il ressert les petites artères qui se trouvent juste sous la peau : les artérioles. Le phénomène s'appelle la vasoconstriction.

Chez les personnes concernées par la maladie de Raynaud, cette vasoconstriction est excessive, d’où un problème de circulation qui se solde par des pieds gelés mais pas que, puisque votre nez, vos lèvres, vos lobes d’oreilles voire vos mamelons peuvent être eux aussi privés de sang.

Dans ce cas-là, il faut attendre. Cette maladie touche principalement les jeunes et avec le temps, elle a tendance à se résorber. Mais on peut aussi agir en amont. Vous pouvez par exemple porter des chaussettes à la maison, mais pas n’importe quelles chaussettes. Il faut miser sur les matières naturelles, la laine, le coton, au détriment du synthétique dans lequel on transpire plus facilement, ce qui augmente la sensation de froid. Il existe aussi des chaussettes anti pieds-froids. On les trouve dans les magasins de sport. Elles ont ceci de particulier qu’elles sont équipées de microcapsules qui emmagasinent la chaleur pour mieux la restituer.

Il existe aussi des crèmes chauffantes. Il faut masser avec application en partant du talon pour aller vers les orteils. Mais n’en mettez pas trop car ces crèmes sont efficaces et il ne faudrait pas qu’après avoir eu trop froid, vous ayez l’impression que vos pieds sont en train de cramer. L’avantage de la crème, c’est qu’elle hydrate votre peau et surtout la voute plantaire qui a tendance à se dessécher l’hiver.