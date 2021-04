publié le 27/04/2021 à 17:23

Le procès de Nordahl Lelandais pour le meurtre du jeune militaire de 23 ans Arthur Noyer s'ouvrira le 3 mai. Mais c'est loi d'être la seule affaire dans laquelle il est impliqué.

Au-delà de cinq affaires où il est mis en examen, de nombreuses zones d'ombre persistent autour de mystérieuses disparitions. Pour éclaircir le parcours du meurtrier présumé, la cellule Ariane a été créée en janvier 2018 afin d'enquêter sur le passé de l'ancien maître-chien de l'armée de terre. Sur 900 dossiers, 40 ont été sélectionnés par les enquêteurs, susceptibles d'avoir un lien avec le suspect. Chaque affaire a été classée selon le lieu de disparition, la date de disparition, l'âge et le sexe des victimes.

De nombreuses familles attendent inlassablement les conclusions de ces différentes enquêtes. Parmi elles, celle de Thomas Rauschkolb, disparu en 2015 près de Grenoble, et celle d'Ahmed Amadou, disparu lors d'un festival en 2012 en Savoie.

1. L'affaire Maëlys

L'ancien militaire est poursuivi pour le meurtre de la petite Maëlys, 8 ans, qui avait disparu dans la nuit du 26 au 27 août 2017, vers 3h du matin lors d'une fête de mariage en Isère. Rapidement suspecté, il a été mis en examen le 3 septembre de la même année pour "enlèvement". Plusieurs éléments à charge avaient alors été retrouvés, notamment une trace ADN découverte dans sa voiture et les photos d'une caméra le montrant quittant la cérémonie avec l'enfant et revenir sans elle.

Mis en examen pour "meurtre" et après six mois de silence, Nordahl Lelandais avait avoué avoir tué la petite fille et indiqué aux enquêteurs où se trouvaient les restes de sa victime à Domessin, dans une montagne de Savoie. Il avait alors affirmé que sa mort était "involontaire".



Ce mardi 27 avril, la cour d'appel de Grenoble a rejeté une requête en nullité d'une expertise psychiatrique qui avance notamment que Nordahl Lelandais n'était pas atteint, au moment du meurtre de Maëlys, d'un "trouble psychique ayant aboli ou même altéré son discernement ou le contrôle de ses actes". Les deux experts affirment également que l'ancien maître-chien présente un "état dangereux au sens psychiatrique."

Le 19 mars, le parquet de Grenoble a requis le renvoi de Nordahl Lelandais devant les assises de l'Isère. Selon une source judiciaire, le procès du suspect dans le meurtre de Maëlys pourrait avoir lieu "au cours du premier trimestre 2022".

2. L'affaire du caporal Arthur Noyer

Le 18 décembre 2017, quelques mois après le meurtre de la petite Maëlys, Nordahl Lelandais a été mis en examen pour le meurtre d'Arthur Noyer. Le crâne du caporal de 23 ans avait été découvert le 7 septembre 2017 près de Chambéry où il avait disparu le 12 avril 2017 après une soirée en boîte de nuit.

Les déplacements du téléphone portable de Nordahl Lelandais avaient été minutieusement scrutés dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Maëlys et avaient permis de révéler qu'il voyageait avec un jeune chasseur alpin, le caporal Arthur Noyer. Mis face à l'évidence, le suspect avait alors admis avoir pris le jeune homme en stop mais nié toute implication dans sa mort.

Le 29 mars 2018, conduit par les enquêteurs sur les lieux de la découverte des ossements, il a reconnu avoir tué le militaire. Selon lui, une bagarre aurait entraîné une "chute" mortelle de la victime. En février 2020, le parquet de Chambéry requiert son renvoi aux assises pour meurtre et non pour assassinat, considérant qu'il n'avait pas prémédité son geste.

Le procès de Nordahl Lelandais pour le meurtre d'Arthur Noyer s'ouvrira le 3 mai. Ce drame "a brisé notre vie. Nous on a pris perpétuité. Si l'autre pouvait prendre au minimum perpétuité ce serait peut-être pas mal", a confié Didier Noyer, le père de la victime, au micro de RTL ce mardi 27 avril.

3. Agression sexuelle sur sa cousine de 6 ans

Le 4 juillet 2018, Nordahl Lelandais a été mis en examen pour agression sexuelle sur sa petite cousine. En analysant les données contenues dans le téléphone du suspect, les enquêteurs ont mis la main sur des documents pédopornographiques notamment une vidéo dans laquelle on voit un homme agresser sexuellement la petite fille de 6 ans. Les faits se seraient déroulés une semaine avant le meurtre de la petite Maëlys chez les parents de Nordahl Lelandais, en Savoie.

4. Agression sexuelle sur une autre petite cousine de 4 ans

Le 7 décembre 2018, l'ancien militaire est également mis en examen pour une autre agression sexuelle sur sa petite-cousine et filleule de quatre ans. Il l'aurait agressée et filmée le même été que son autre petite cousine et le meurtre de Maëlys. Il a reconnu en décembre 2018 ces deux agressions sexuelles.

5. Agression sexuelle sur une troisième cousine de 14 ans

Le 27 février 2020, Nordahl Lelandais est mis en examen pour agression sexuelle sur une troisième petite cousine. Les faits auraient été commis en mars 2017 alors qu'elle avait 14 ans. Il s'agirait donc de la première des cinq affaires. Elle avait raconté, dans une vidéo diffusée fin juin 2019, avoir subi, le jour de l'enterrement de son père, des attouchements de la part de son cousin, qui l'avait menacée de mort si elle révélait quoique ce soit à son entourage.