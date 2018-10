publié le 18/10/2018 à 09:28

Des images glaçantes dévoilées pour la toute première fois. Cette semaine, le magazine Paris Match publie des photos de Nordahl Lelandais au mariage, le soir de la disparition de la petite Maëlys.

Sur ces clichés, Nordahl Lelandais dénote clairement. Il est en short blanc et tee-shirt bleu, un peu "comme un touriste égaré sur le chemin de la plage", écrit Paris Match. Presque un intrus, alors que tous sont sur leur 31.



"Il n'était pas sur la liste des invités", rappelle Séverine, la sœur de la maman de Maëlys, mais il a insisté.

"Certes, il avait bu, pris de la drogue, cherchait un peu la bagarre mais dans un premier temps, personne ne s'en offusque", poursuit-elle. "On était tous trop occupés à danser et à rire".



Nordahl Lelandais : le prédateur était à la noce https://t.co/R49rv9REC9 pic.twitter.com/tRXTja7TMX — Paris Match (@ParisMatch) 18 octobre 2018

Il n'en avait rien à faire, il était serein, tranquille Séverine, la tante de Maëlys Partager la citation





Puis vient le moment où tous se mettent à chercher Maëlys. Tous sauf lui, qui fume une clope. À Jennifer, la maman de la fillette, il répond sèchement : "Non, je n'ai pas vu ta fille".

Séverine, la tante, se souvient de son regard froid et sombre. "Il n'en avait rien à faire,

il était serein, tranquille".



Nordahl Lelandais prétend même être malade à cause de l'alcool, il se fait accompagner par un proche aux toilettes puis s'éclipse avant l'arrivée des gendarmes.



"On les a suppliés de nous laissez aller chez lui", raconte alors David, le cousin de Maëlys. "On avait tout : son nom, son adresse, son numéro de téléphone mais ils ont appliqué le règlement", lâche t-il, très en colère.



Séverine ajoute : "Ce qui ronge ma sœur, c'est qu'elle pense que sa fille était peut-être dans le coffre quand il s'est enfui". Glaçant...



"Nordahl Lelandais est un monstre qui a brisé nos vies"

Glaçant, aussi, le récit que livre Séverine de la reconstitution de la nuit du meurtre de la petite fille. C'était il y a presque un mois.



Tout du long, Nordahl Lelandais a soutenu le regard des parents de Maëlys. Tout du long, même lorsqu'il a mimé les 4 ou 5 coups portés à la fillette. Des coups de poings d'une telle violence qu'il a arraché la tête du mannequin... "Tout ça, lâche-t-elle, devant ma sœur".



"Nordhal Lelandais est un monstre, un monstre qui a brisé nos vies", conclut-elle. Mais les parents de Maëlys, eux, ont décidé qu'il ne choisirait pas leur vie. C'est pour cela qu'ils se sont mariés, comme prévu dans leur village jurassien. En tout petit comité, devant leurs parents, Séverine et ses deux enfants. Jennifer, la mère de Maëlys, tenait à porter le même nom que ses filles.