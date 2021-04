publié le 27/04/2021 à 08:54

Le procès de Nordahl Lelandais pour le meurtre d'Arthur Noyer s'ouvrira le 3 mai. Il est soupçonné d'avoir tué le jeune militaire de 23 ans dans la nuit du 11 au 12 avril 2017. Une semaine avant l'ouverture du procès, les parents d'Arthur Noyer ont accepté de se confier à RTL chez eux à Bourges, pour évoquer ce procès qu'ils attendent depuis 4 ans.

"On est prêts, nous sommes sur un mode guerrier", dit son père. "Il faut que son assassin soit mis face à ses contradictions et qu'il soit jugé. On espère une justice à la hauteur", poursuit-il. "Je n'attends rien de Lelandais, de lui je n'attends rien. Il a nié pendant des mois", explique sa mère.

"Nous avons l'intime conviction qu'à un moment donné il y a eu préméditation d'une manière ou d'une autre. On ne se laisse pas envahir par la haine. Arthur c'était un garçon charmant, plein de joie de vivre. Arthur c'était la notion de partage", confient-ils encore. Ce drame "a brisé notre vie. Nous on a pris perpétuité. Si l'autre pouvait prendre au minimum perpétuité ce serait peut-être pas mal", dit Didier Noyer, refusant de nommer Nordahl Lelandais.