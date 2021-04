Xavier Dupont de Ligonnès : s'il est vivant, où pourrait-il se trouver ?

publié le 27/04/2021 à 06:05

Le 15 avril 2011, Xavier Dupont de Ligonnès disparaît à Roquebrunes-sur-Argens (Var). Le quinquagénaire, suspecté du quintuple meurtre de sa femme Agnès et de leur quatre enfants Arthur, Thomas, Anne et Benoît survenu à Nantes une dizaine de jours plus tôt, n'a depuis jamais été retrouvé. Certains le croient mort, mais Bruno de Stabenrath, son ami d'enfance et auteur de L'Ami Impossible aux éditions Gallimard (2020), pense qu'il est bien vivant.

Mais alors où pourrait-il se trouver ? Dans Les Voix du Crime, l'écrivain énumère les possibilités. D'abord, l'Amérique Latine où il se serait rendu en cargo.

"Quand Xavier disparaît, il n'y a pas toutes les mesures de sécurité dans les aéroports, dans les ports, explique-t-il. Il parlait espagnol, il était brun, il avait la peau mate. Pourquoi pas?"

L'Australie

Puis, est venue la piste de l'Australie où Xavier Dupont de Ligonnès parlait de s'installer avec sa famille. "Xavier pouvait tout-à-fait dire à Agnès et aux quatre enfants 'J'ai trouvé un job en Australie et on va tous partir là bas', puisque Arthur en parlait et même Agnès en a parlé à une de ses belles sœurs", affirme Bruno de Stabenrath. Et d'ajouter : "Moi, j'étais en Australie il y a à peu près deux ans et c'est vrai qu'on est loin de tout et que l'affaire Ligonnès, tout le monde s'en fout."

La Thaïlande

L'une des hypothèses qui est apparue la plus probable à Bruno de Stabenrath est celle de la Thaïlande, notamment grâce à la "théorie des trois frontières" (entre la Thaïlande, le Laos et le Cambodge). "C'est-à-dire d'être capable en une nuit, en une après midi, en une journée, de franchir une frontière et de disparaître", explique l'ami d'enfance de Xavier Dupont de Ligonnès, qui affirme avoir reçu plusieurs témoignages le situant dans la région.



Les États-Unis

Comme le raconte Bruno de Stabenrath dans Les Voix du Crime, Xavier Dupont de Ligonnès a grandi avec une passion pour les États-Unis où il s'est rendu à plusieurs reprises. Dont une fois dans le village d'Alpine au Texas. "J'avais des photos de Xavier dans ce ranch avec cette fille qui s'appelle Mindy mais je n'ai pas de nom de famille de Mindy, regrette Bruno de Stabenrath. Mais je me suis dit 'Tiens, ça, c'est marrant, c'est vraiment une piste à exploiter'".

Aujourd'hui Xavier Dupont de Ligonnès fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Plusieurs fois, les autorités ont cru l'avoir arrêté, dont la plus récente à l'aéroport de Glasgow en Écosse en octobre 2019.