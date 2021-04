Enlèvement de Mia, 8 ans : dans l'ombre d'un gourou

publié le 26/04/2021 à 21:12

Le 13 avril 2021, vers 11h30, un fourgon Volkswagen Transporter s'arrête devant une maison de la petite commune des Poulières, à une trentaine de kilomètres d'Epinal. Trois hommes se présentent comme des agents des services de la protection judiciaire de la jeunesse (la PJJ). Il s'agit d'une visite inopinée pour contrôler le domicile où Mia Montemaggi, 8 ans, a été placée. Sa garde a été confiée par sa mère, Lola Montemaggi à sa grand-mère maternelle.

Les trois hommes expliquent que Mia doit se rendre avec eux pour un rendez-vous à Epinal, dans les locaux du Stemo, les services territoriaux éducatifs en milieu ouvert. Les "éducateurs" montrent des papiers officiels et des ordres de mission du ministère de la Justice. Mia est confiée aux trois aux trois hommes. La scène se déroule sans la moindre violence, ni précipitation.

Quelques heures passent et la grand-mère de Mia n'arrive pas à chasser les doutes de son esprits et s'interroge sur cette visite. Elle contacte un éducateur qui connaît le dossier. Il se renseigne et ne révèle qu'aucune inspection n'était programmée. La gendarmerie est alertée. Dans la soirée, le plan Alerte Enlèvement est déclenché et le visage de la petite Mia s'affiche partout.

Nos invités

Dimitri Ramelow, journaliste RTL basé à Nancy

Me Frédéric Berna, avocat de l'un des ravisseurs, "Jeannot"

Me Michel Amas, avocat au barreau de Marseille, spécialiste des dossiers de placements d'enfants

Laurent Combalbert, ancien négociateur du RAID, expert des kidnappings, spécialiste du phénomène survivialisme et collapsologue. Auteur du roman "Négo" aux éditions Calmann Lévy

