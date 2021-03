Mort de Thomas Rauschkolb : l'ombre de Nordahl Lelandais

publié le 16/03/2021 à 21:05

Le 28 décembre 2015, un corps sans vie est découvert sur une berge de la rivière de Sierroz, à Grésy-sur-Aix, en Savoie. Il est vêtu d'un tee-shirt et d'un jean. Une de ses chaussures est absente. L'identification est rapide : il s'agit de Thomas Rauschkolb, 18 ans. La mort remonte à environ douze heures.

La veille, le jeune homme a passé la soirée dans une discothèque tout proche. Il a sans doute trop bu et s'est égaré. Il a été retrouvé au pied d'une falaise de 13 mètres. Aucun indice ne permet de croire à un scénario criminel. Le corps est remis à la famille sans véritable autopsie.

Les parents de Thomas ont du mal à admettre la thèse d'une chute accidentelle. Dans le doute, son père refuse l'incinération. Si les parents sont aussi sceptiques c'est qu'ils ont d'emblée noté des détails qui les intriguent : Thomas a laissé sa doudoune au vestiaire de la discothèque, il a pris le chemin opposé de la maison familiale, a escaladé un grillage avec des piquets métalliques et un portail en bois et a perdu sa chaussure et sa ceinture dans la course. Thomas avait-il trop bu ou était-il en train de fuir quelqu'un ?

Nos invités

Me Bernard Boulloud, avocat des familles

Serge Pueyo, correspondant RTL à Grenoble

Francis Rauschkolb, père de Thomas

