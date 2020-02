Affaire Noyer : "On ne peut pas admettre" un renvoi pour meurtre, dit son père

Le procureur de Chambéry a requis la semaine dernière le renvoi de Nordahl Lelandais pour meurtre dans l'affaire de la disparition d'Arthur Noyer, tué en avril 2017. Nordahl Lelandais avait pourtant été mis en examen pour assassinat. Mais le parquet a finalement estimé que l'ancien militaire n'avait pas prémédité son geste. Il avait reconnu une bagarre ayant entraîné la mort du jeune caporal.

Didier Noyer, le père d'Arthur Noyer, ne comprend pas cette décision. Il a témoigné pour RTL. "Quand on voit sur les vidéos de la ville un prédateur en chasse d'une victime, quand on le voit tourner à pied et tourner en voiture, si ce n'est pas de la préméditation, où est-elle ?" interroge-t-il.

"Il cherchait sa proie, il chassait, poursuit le père en colère. Il avait besoin d'assouvir des instincts. Et qu'à un moment donné, cette interprétation revienne à une seule personne dans son bureau, en tant que famille on ne peut pas admettre ça."