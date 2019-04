Nordahl Lelandais : ce que l'on sait des 40 dossiers retenus par la cellule Ariane

publié le 08/04/2019 à 10:51

Après plus d’un an de travail et d'analyses, la cellule Ariane travaille actuellement sur 40 dossiers qui pourraient avoir un lien avec Nordahl Lelandais. Comme RTL vous le révélait en février dernier, les enquêteurs de cette cellule spéciale, créée en janvier 2018 afin d'enquêter sur le passé de l'ancien militaire, ont retenu 40 dossier sur les 900 étudiés initialement.



Un travail titanesque qui pourrait permettre de mettre fin à certains "cold case". Ainsi, comme le révèle Le Parisien - Aujourd’hui en France ce lundi 8 avril, 35 de ces 40 dossiers sont des affaires de disparitions inquiétantes et 5 de morts suspectes. Si les victimes sont des hommes (27) ou femmes (12), souvent âgés de moins de 40 ans, l'affaire d'une fillette disparue près de Lyon a également été retenu par la cellule Ariane.

Toutes les affaires sont concentrées dans six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes, la région de Nordahl Lelandais : Savoie, Isère, Drôme, Rhône, Loire et Ain. L'emplacement géographique était en effet un des critères des enquêteurs de la cellule Ariane, qui ont également pris en compte la date de disparition, l'âge et le sexe des victimes.

Neuf dossiers prioritaires

Si Nordahl Lelandais a avoué les meurtres de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer, d'autres victimes ont-elles également croisé sa route ? L'ancien maître-chien de 36 ans est-il un tueur en série ? Des questions auxquelles tentent aujourd'hui de répondre les enquêteurs.



Toujours selon les informations du quotidien régional, neuf dossiers seraient actuellement privilégiés par les gendarmes.

"Il y a des interrogations, parfois grosses, sur certains dossiers", admet un haut-fonctionnaire dans les colonnes du Parisien. Mais à ce jour, aucun élément ne permet de l'impliquer et il est possible qu'aucune preuve ne soit trouvée. Attention à ne pas créer de faux espoirs aux familles", tempère-t-il.



Cependant, tous n'aboutiront pas forcément. Parmi les 40 dossiers à l'étude, deux ont déjà été éliminés par les forces de l'ordre alors que les personnes disparues ont finalement refait surface sans que la justice ne soit informée. D'autres "cold case" vont-ils enfin être résolus ?