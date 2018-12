Nordahl Lelandais avoue des agressions sexuelles sur deux petites filles

publié le 11/12/2018 à 06:00

Nordahl Lelandais a donc fini par avouer devant les juges ses tendances pédophile. "Je ne faisais plus vraiment la différence entre une femme et une enfant", a-t-il déclaré. Cette déviance, il l'explique par la consommation excessive d'alcool et de drogue. Il avoue donc avoir pris beaucoup d'alcool et de cocaïne lors de agression sexuelle envers sa filleule et une petite cousine de 4 ans.



Des explications de Nordahl Lelandais que les familles des victimes n'acceptent pas. "Mes clients sont évidement choqués qu'il puisse mettre ça sur l'abus d'alcool et de drogue", confie à RTL maître Caroline Raymond, avocate des familles. "À un moment, il faut assumer ses actes", demande-t-elle.

Nordahl Lelandais a indiqué ne s'être jamais attaqué à des enfants avant juillets 2017, malgré son attirance pour les petites filles lorsqu'il était plus jeune. Une affirmation qui laisse dubitatifs les enquêteurs et les juges.