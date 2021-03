Isère : Nordahl Lelandais serait-il lié à la disparition d'un homme en 2012 ?

publié le 15/03/2021 à 21:18

De nouveaux soupçons planent sur Nordahl Lelandais, et c'est pour cela que le corps d'un jeune homme de 18 ans a été exhumé près de Strasbourg. Il s'agit de Thomas Rauschkolb, disparu en 2015 près de Grenoble. Autre cas, celui d'Ahmed Amadou, disparu lors d'un festival en 2012 en Savoie. Des ossements avaient été retrouvés en octobre dernier, et il s'agit bien des siens.

L'expertise ADN a délivré son verdict, et des examens complémentaires sont toujours menés pour confirmer l'information. De plus, ils permettront peut-être de trouver des traces de coups pour déterminer la cause du décès. Pour la famille de la victime, la découverte est essentielle, car elle va permettre de réactiver l'enquête, et lancer par exemple un appel à témoins pour comprendre ce qu'il s'est passé le 9 septembre 2012, soir de la disparition.

"Ce qui est bien, c'est qu'ils vont avancer. Ils vont continuer l'enquête. Qu'on arrive à savoir ce qu'il s'est passé", explique pour RTL Farida, l'une des sœurs d'Ahmed Amadou. Elle souhaite que "justice soit faite". "Il y a des personnes qui savent ce qu'il s'est passé", assure-t-elle.

Elle est certaine qu'il ne s'agit pas d'un accident, et confie que la famille ne "vit plus normalement". "C'est quelque chose qui nous a rongés pendant des années, qui nous a détruits. Ça m'embête d'avoir un traitement pour vivre. Ce n'est pas normal", conclut-elle. La famille pense que la piste de Nordahl Lelandais est possible, les deux hommes se connaissaient probablement. Ils fréquentaient les même lieux autour de Pont-de-Beauvoisin, dans l'Isère. Mais pour le moment, aucun élément ne relie Nordahl Lelandais à la mort d'Ahmed Amadou.