publié le 27/01/2020 à 07:20

C'est le procès d'un crime visiblement gratuit. Lors de son arrestation, Adrien Bottollier, 21 ans, étudiant en psychologie décrit comme sage et timide par ses amis a déclaré aux policiers : "Je voulais voir ce que ça faisait de tuer". Et après avoir poignardé à 28 reprises sa victime, un homme en état d'ébriété qu'il ne connaissait pas, il est reparti en ricanant.

Cela est intolérable pour Farida, la sœur de la victime, assassinée sauvagement. "Des choses comme cela, ça ne devrait pas exister, confie-t-elle à RTL. Des personnes qui veulent tuer gratuitement, c'est insensé. C'est aberrant."

"Il a décrit mon frère comme un déchet de la société, comme un SDF, explique Farida. Il a expliqué que de toute façon, s'il le tuait, personne ne le regretterait. C'est terrible. J'ai déjà vu le meurtrier de mon frère, au Palais de justice. Quand on le voit, on a l'impression que c'est un ange. Il a l'air gentil, sage, pas du tout agressif ou violent. Finalement, c'est un démon."

Les experts psychiatres ont décrit une personnalité psychotique marquée par des pulsions meurtrières. L'étudiant risque la réclusion criminelle à perpétuité.

À écouter également dans ce journal...

Mort de Kobe Bryant - La légende du basket américain Kobe Bryant, 41 ans, est décédé dans un accident d'hélicoptère près de Los Angeles. Tous les matchs à travers le pays se sont arrêtés pendant 32 secondes, 32 pour 8 + 24, les 2 numéros portés parle joueur.

Élections municipales à Paris - Le candidat dissident de la République en marche Cédric Villani maintient sa candidature contre le candidat investi du parti présidentiel Benjamin Griveaux, et ce malgré une convocation à l'Élysée ce dimanche 26 janvier.

Coronavirus - Le Premier ministre chinois s'est rendu cette nuit à Wuhan, ville d'où est partie l'épidémie. Le dernier bilan fait état de 80 morts et plus de 2.700 personnes malades. En France, on compte toujours trois cas avérés et six suspects. Paris prépare le rapatriement de ses ressortissants.