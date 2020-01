publié le 26/01/2020 à 16:59

"Le président a adressé un message amical à Cédric", avait indiqué l'entourage du mathématicien. Le candidat dissident de LREM aux municipales à Paris, Cédric Villani, a confirmé dimanche 26 janvier qu'il sera reçu dans l'après-midi par Emmanuel Macron à l'Élysée, alors que le parti présidentiel est en difficulté dans les sondages à sept semaines du premier tour.

"Je rencontre le président cet après-midi à 16h45, ce sera l'occasion bien sûr de discuter de Paris. C'est toujours un plaisir d'échanger avec le président et c'est naturel qu'on échange sur Paris, la ville la plus regardée, admirée et visitée au monde, qui fait face à tant de problèmes et qui est un enjeu majeur", a déclaré le candidat sur Radio J.

Cédric Villani a décidé de se maintenir en vue des municipales de mars après l'investiture de Benjamin Griveaux comme candidat LREM. Depuis plusieurs semaines, de nombreuses voix s'élèvent au sein de La République en marche pour appeler à l'exclusion du dissident si celui-ci se maintenait dans la course pour Paris.

Interrogé par Radio J sur la possibilité qu'Emmanuel Macron lui demande de renoncer, le mathématicien a répondu: "Je ne vais pas commenter une rencontre qui n'a pas encore eu lieu. Le but, c'est de préparer le projet vainqueur pour Paris. Je souhaite parler de fond".

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour le JDD et Sud radio paru le 19 janvier, Anne Hidalgo, la maire sortante socialiste, obtiendrait 25% des voix au premier tour devant la LR Rachida Dati (19%), laissant derrière Benjamin Griveaux (15%) et Cédric Villani (13%), à la lutte avec l'écologiste David Belliard (14%).