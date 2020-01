Québec: deux autres corps de Français retrouvés

publié le 27/01/2020 à 04:02

Deux nouveaux corps de motoneigistes français ont été retrouvés ce dimanche 26 janvier selon la police. L'identité des deux hommes n'a pas été révélée et les recherches se poursuivaient.

Sur un groupe de 8 touristes originaires de l'est de la France, le bilan s'élève donc à 3 morts, 2 disparus et trois rescapés qui ont déjà été rapatriés. Le guide montréalais a succombé à ses blessures le lendemain de l'accident. Les dépouilles ont été trouvées à proximité l'une de l'autre, à 3 km du point de départ des recherches, a indiqué le porte-parole de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu. "Cela indique que nos recherches sont efficaces. L'abandon n'est pas une option", a-t-il affirmé.

Les corps flottaient dans les eaux de la rivière Grande Décharge, a précisé la police.

Les plongeurs de la police avaient localisé un peu plus tôt la 7e et dernière motoneige des touristes français. L'engin se trouvait dans le secteur où les six autres motoneiges avaient été localisées la semaine dernière à l'embouchure du lac Saint-Jean et de la Grande Décharge, un secteur qui gèle peu ou pas du tout en raison des courants.