et Marie-Pierre Haddad

publié le 26/01/2020 à 18:32

Agnès Buzyn, candidate à Paris pour les élections municipales ? La ministre de la Santé a assuré, ce dimanche 26 janvier, avoir "envie de rejoindre la campagne" de Benjamin Griveaux aux municipales à Paris, se disant "en discussion" avec le candidat de la République En Marche.

"Le projet de Benjamin Griveaux est un bon projet, il a énormément travaillé, il est légitime, il a des propositions très concrètes", a déclaré la ministre sur le plateau du Grand Jury RTL/ Le Figaro/LCI. "Donc j'ai envie de rejoindre la campagne de Benjamin Griveaux", a-t-elle ajouté, alors qu'elle avait jusqu'ici laissé planer le doute sur son engagement aux municipales.

"Paris, c'est ma ville. J'y suis née, j'y ai habité pratiquement toute ma vie", a déclaré Agnès Buzyn, disant avoir "des choses à apporter" et "plein d'idées" notamment sur les questions de solidarités, de santé et d'accès aux soins. La ministre a cependant reconnu que les discussions avec l'ancien porte-parole du gouvernement étaient "aujourd'hui en pause" en raison de son agenda très chargé, citant la crise à l'hôpital, la réforme des retraites et "surtout" le coronavirus.

"Je préfère être concentrée sur mes dossiers ministériels", a-t-elle précisé. Interrogée sur la candidature dissidente du député LaREM Cédric Villani, elle a dit souhaiter qu'il rejoigne la campagne de Benjamin Griveaux. "Là, je trouve que ça entraîne une cacophonie qui nuit à la capacité (...) de La République En Marche d'être efficace pour Paris et notamment de remporter la mairie", a-t-elle commenté.